Asturias aporta 893 vidas al Diccionario Biográfico, pero solo 28 son mujeres Carolina del Castillo, con todos sus hijos. / ARCHIVO FAMILIAR La publicación, en 50 tomos de papel y en versión digital, reúne en total a 45.000 personalidades

28 nombres con sus 28 trayectorias vitales. Ni una más. Esa es la presencia que tienen las mujeres asturianas en la Historia de España. Eso, al menos, es lo que se desprende del Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia, que, pese a seguir creciendo cada día, acumulando nombres ilustres de personalidades que van dejando la vida -pues haber fallecido es requisito indispensable para estar entre los elegidos para pasar a la eternidad-, se ha convertido en un espejo claro y diáfano de la brecha de género. De la invisibilidad social de las mujeres. Otro dato, la publicación, que consta de 50 tomos en papel y una versión digital (gratuita) en la que se trabaja continuamente, reúne 45.000 identidades. De ellas casi un millar con cuna asturiana. A día de hoy, exactamente 893.

Es decir que la presencia femenina asturiana no llega ni al 3,5%. Y eso que el periodo que se contabiliza es de 2.500 años. Es decir, el Diccionario Biográfico Español viaja a los tiempos antes de Cristo, empezando su historia en Argantonio, último rey tartésico muerto en el año 550 a.C. Y en ese espacio temporal no se llega a una treintena de asturianas. No encontraron más los 4.000 historiadores de más de 500 instituciones públicas y privadas de diferentes países, que llevan años trabajando en las miles de páginas que se han escrito. La primera de las elegidas para entrar en ese prestigioso club de gentes sobresalientes es la reina Ermesinda, la hija del mismísimo Pelayo, esposa de Alfonso I. Nacida en Cangas de Onís no se le da más mérito en los escritos que el hecho de haber ejercido la «transmisión del derecho sucesorio a favor de su marido». También se subraya la existencia de otra reina, Froiliuba, precisamente su cuñada, esposa de Favila, hermano de Ermesinda y como ella hijo de Pelayo. Pero en realidad no se le advierte mérito alguno en el relato. Solo se da constancia de su enterramiento, en la iglesia de Santa Cruz de Cangas (737). Lo hace el historiador asturiano ya fallecido Juan Ignacio Ruiz de la Peña.

Tras ellas vendrán otras mujeres. Algunas absolutamente desconocidas para el común de los mortales, como la pintora Carolina del Castillo (Gijón, 1867 - 1933), una de las creadoras más sobresalientes de su época, que destacó por su oficio y también por el atrevimiento de sus pinceles. Solo ella llevó desnudos a la tela en aquella España decimonónica. La calidad de su pintura ha sido reseñada por multitud de especialistas sin que su nombre haya logrado hacerse un lugar en el conocimiento colectivo. Es el mismo caso de Julia Alcayde. También gijonesa (1885 - 1939). Respetada fuera del país, con obra en varias colecciones y museos, su nombre solo dice algo a los expertos, que siempre la olvidan al hacer un recorrido por la nómina mayor del arte asturiano. Cabe señalar que el Diccionario Biográfico le dedica un texto exhaustivo, como también a Del Castillo. Entre las pintoras se destaca asimismo a Obdulia García Díaz (Avilés, 1908 - León, 1942) por ser la primera avilesina en obtener un título superior de Bellas Artes.

Son reseñadas las trayectorias más conocidas, al menos en Asturias, de Aurora de Albornoz (Luarca, 1926 -- Madrid, 1990), crítica literaria y escritora; María Josefa Canellada (Infiesto, 1913 - Madrid, 1995) y Nené Losada (Luarca, 1921 - 2009), también autoras. Por supuesto está en la lista la historia y la obra de la mítica Corín Tellado (Viavélez, 1927 - Gijón, 2009). Las tres ocupan ese pequeño escenario en el que el reconocimiento, pese al género, llegó a tiempo. No es el caso de Rita Caveda y Solares (Villaviciosa, 1760 - XIX), también escritora. Hermana de Francisco de Paula, fue amiga de Jovellanos y tía de José Caveda y Nava, al que educó en idiomas. Ni el de Matilde García del Real y Álvarez de Mijares, (Oviedo 1856 - Madrid, 1932), pedagoga y escritora, que fue superada injustamente en fama por todos los miembros varones de su familia. Entre la treintena corta está también una veterana actriz, Mercedes Prendes Estrada (Gijón, 1903 - Madrid, 1981), que fue una de las primeras figuras del Teatro Español.

Pocas más mujeres asturianas se asoman a la magna obra editorial, a las páginas y a la web de la Real Academia de la Historia, que en su primera versión generó una importante polémica viéndose obligada a rectificar algunos artículos, como el que firmaba el historiador gijonés Luis Suárez, que evitaba calificar como dictador a Franco, término que ya está en tinta y en red en la nueva versión, que ofrece en cada reseña, en cada trayectoria, primero los datos biográficos básicos, después un texto escrito por un especialista, y se cierra con un listado de las obras del personaje y una bibliografía selectiva para poder ampliar la información de la persona biografiada. Asimismo, en la versión digital, se aporta una zona de personajes relacionados por ocupación o contexto con el protagonista de cada entrada, así como referencias a pasajes de otros artículos en los que aparece mencionado.