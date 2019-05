«Asturias tiene una gran oportunidad de aprovechar el cambio de modelo energético» Juan Carlos del Olmo, en el ovetense Hotel de la Reconquista. / DAMIÁN ARIENZA «Lo que debe hacer la Unión Europea no es rebajar sus estándares de emisión de CO2, sino lograr que los de otros países sean similares» Juan Carlos del Olmo. Secretario general de WWF España AZAHARA VILLACORTA AVILLACORTA@ELCOMERCIO.ES OVIEDO. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:25

«El galardón está muy reñido, con instituciones y personas muy valiosas. Hay varias candidaturas relacionadas con la medicina, los derechos humanos, la mujer... pero a mí me encantaría que tuviera que ver con el medio ambiente porque sería un refuerzo y una llamada a la acción para avanzar en la descarbonización de la economía y en la defensa de la naturaleza», confesaba ayer Juan Carlos del Olmo (Madrid, 1966), secretario general de WWF España y jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019, poco antes de que diesen comienzo las deliberaciones que conducirán al fallo que se dará a conocer este mediodía. Pero, entre tanto, este hombre que se define como un activista del medio ambiente lanza un mensaje ecologista que es un grito desesperado.

-Acabamos de saber que un millón de especies están en peligro de extinción por culpa del hombre.

-El informe de ayer de Naciones Unidas es demoledor. Más allá del hecho de la amenaza de extinción, lo que está indicando es que los sistemas donde viven están degradándose: los ríos, los mares, los bosques... Y de esos ecosistemas es de los que depende nuestra economía y, por tanto, el ser humano. Es una noticia muy triste, muy grave, que se une a la de que hemos alcanzado concentraciones récord de CO2 en la atmósfera, concentraciones que solo se daban hace 15.000 millones de años. Por lo tanto, es una llamada a la acción, a la urgencia de actuar.

-¿Nuestros representantes políticos están a la altura?

-Están reaccionando con mucha lentitud. Parecen no creerse los datos oficiales. Porque estos no son datos de organizaciones de defensa del medio ambiente: son datos de Naciones Unidas. Yo creo que la sociedad está muy concienciada, cada vez más, muy movilizada, y que los políticos no están a la altura. Están mirando hacia otro lado en el corto plazo y esto necesita una mirada a largo plazo, altitud de miras y una visión de transformación de la sociedad. Pero la mayoría de los partidos miran desde la inmediatez y los mensajes de siempre.

-También hay contradicciones. Por ejemplo, penalizar el diésel contra el criterio de algunos sectores.

-Es un momento de muchas contradicciones. Lo que tenemos que hacer es entender que el proceso es irreversible y, además, que no hay tiempo. Estamos en un momento en el que cada año, cada minuto que perdamos, cuenta. Hay que avanzar lo antes posible en la electrificación del transporte, y lo que tiene que entender también la industria del automóvil es que no puede perder este tren. Que ya hay países que están avanzando y que están apostando sin ninguna reserva por el transporte eléctrico. Que en España sigamos anclados en el motor de gasolina, en el motor diésel o incluso en el gas, no es la solución. Es perder un tren que va a pasar. Hay que apostar rápidamente por cambiar el modelo hacia la electrificación.

-¿El cambio de modelo energético también es prioritario?

-Sí. Es imprescindible que nuestros políticos se pongan ya a trabajar en alternativas de futuro. Querer seguir contándole a la gente que esto puede alargarse mucho más no tiene sentido. Las decisiones ya no se toman a nivel de Asturias o España. Se toman a nivel europeo y a nivel global. El avance en la descarbonización es irreversible y cuanto más rápido, mejor.

-Asturias está sufriendo especialmente la transformación.

-Asturias tiene una gran oportunidad de aprovechar en estos momentos ese impulso, los recursos que se van a poner sobre la mesa, para convertirse en una comunidad muy avanzada como están haciendo ya países como el Reino Unido, donde están terminando con el carbón e implantando industrias pensando en veinte, treinta años vista. Seguir manteniéndonos en el mismo discurso no nos va a llevar a nada. Solo a seguir perdiendo oportunidades como ya ocurrió en el pasado.

-Arcelor acaba de anunciar que reducirá su producción...

-Debemos trabajar a nivel global. Lo que no podemos hacer es reducir los estándares medioambientales de la UE porque es volver a mirar dentro de nuestro patio. El problema es planetario. Las reducciones de emisiones de CO2 tienen que producirse en todo el mundo. Lo que tiene que hacer la UE no es rebajar los estándares, sino lograr que otros países tengan estándares similares.

-¿Cómo de negro ve el futuro?

-Estamos alumbrando una nueva era y, en los próximos años, decidiremos si vamos hacia el desastre o hacia una nueva civilización. Esta es una gran oportunidad no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista de la forma de producir. Por ejemplo, tenemos que producir los alimentos de una manera más ecológica, revolucionar su producción. Y nos va a tocar a todos un esfuerzo. Esto no es solo un problema de políticos y empresas. Todos vamos a tener que consumir menos y de forma diferente, sin que eso quiera decir perder calidad de vida. Los datos sobre el cambio climático son irrefutables. No perdamos más tiempo.