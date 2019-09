«Asturias es pionera en toda Europa en conservar el patrimonio industrial» José Ignacio Fernández, Esperanza Labrador, Miguel Ángel Álvarez Areces e Ignacio Valdés. / ARNALDO GARCÍA Incuna presentó la programación de unas jornadas que se celebrarán del 24 al 29 de septiembre en Gijón ANA RANERA GIJÓN. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:16

El gijonés Centro de Cultura Antiguo Instituto acogió ayer la presentación de las XXI Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial que arrancarán el próximo martes y continuarán hasta el domingo. Esta cita, organizada por la asociación Incuna (Industria, Cultura y Naturaleza), traerá a Gijón a doscientos asistentes de quince países y cien ponentes, con el objetivo de valorar como se merece el patrimonio histórico industrial en sus diferentes facetas. Y entre los participantes de este año estará Miles Oglethorpe, uno de los máximos expertos internacionales en patrimonio industrial.

Durante estas jornadas se llevarán a cabo diversas actividades que pondrán el patrimonio industrial al alcance de todos los asturianos mediante dos exposiciones fotográficas y una muestra internacional de cine en tres espacios diferentes.

Y es que el patrimonio industrial de las ciudades supone un valor identitario de los oficios que se desempeñaban en el pasado y, como tal, debe conservarse para mantener la cultura que albergan estas construcciones. Aún así, muchas veces no se pone en valor su testimonio y es necesario tomar conciencia de su importancia para salvar este legado.

En España, hay inventariados cien elementos de patrimonio industrial, nueve de ellos ubicados en Asturias: el conjunto industrial de Ensidesa, la Estación del Norte de Gijón, la fábrica de sidra El Gaitero, la fábrica de armas de Oviedo, en La Vega, la fábrica de armas de Trubia, el paisaje minero del valle de Turón, el paisaje minero y la fábrica de zinc de Arnao, el pozo Sotón y el salto y la central hidroeléctrica de Grandas de Salime.

«Asturias es ejemplo en cuanto a conservación del patrimonio industrial se refiere en toda Europa. Lo que se está haciendo en algunos sitios de Asturias como el pozo Sotón es pionero. No hay otros sitios en los que se pueda visitar una mina y complementarlo con el centro de la memoria y la documentación», explicó Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de Incuna. Pero, en esta labor, es necesario el apoyo de las administraciones locales, del Estado, de iniciativas privadas y del Principado. «La administración pública tiene una gran responsabilidad, pero hay bienes que no son suyos, hacen falta acuerdos y acercarlos a la sociedad. Si la gente no lo considera suyo, de nada vale que intervengan las administraciones», apuntó. «Hace falta poner soluciones en las que intervengan administraciones locales, el Principado, el Estado y la iniciativa privada. Esos cuatro elementos pueden dar vida a ese pasado», resumió Álvarez Areces.