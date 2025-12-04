«Mi literatura es esperanzada. Vivir es un milagro y hay que disfrutarlo»

La narradora y poeta Ana Merino (Madrid, 1971) presentaba ayer en la librería Cervantes su última novela 'El camino que no elegimos' (Destino) en un acto apoyado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO. La periodista Juncal Herrero fue la encargada de conducir el diálogo con la autora de una historia que ella misma definió como «coral que se desliza en un tema tan complejo como la vida, porque ésta nos lleva en una dirección y nosotros tenemos que salir adelante. Y es una novela que habla, sobre todo, de las emociones».

En ese sentido, Merino comenzó confesando que «a mí me gusta la literatura que nos hace sentir y reflexionar, es lo que perseguí al escribir esta novela. Es emoción, búsqueda del yo. Creo que todos los lectores van a poder encontrar algo en lo que sentir».

Unos versos de Robert Frost: «dos caminos divergían en un bosque amarillo, y siento no poder recorrer ambos» abren esta historia de amores difíciles de controlar y de decisiones no siempre acertadas. Cinco personajes principales la articulan, dos profesoras de Literatura del XIX: Juana, experta en Galdós (con raíces en Gijón) y su amiga Cécile, especialista en Sthendal, sus respectivas parejas: Connor, botánico, y Marco, policía, además de Lieke, joven científica por la que el primero rompe su relación con la protagonista asturiana. Personajes todos muy diferentes y sobre los que su creadora afirmó «tomen o no decisiones equivocadas no me gusta juzgar, prefiero observar la visión distinta que tiene cada uno», por eso, subrayó, «me gusta la literatura coral, porque te lleva a una sociedad muy parecida a la nuestra, con gente que desde distintos parámetros, sin embargo, nos complementamos unos a otros, generamos esa energía que nos hace sociedad».

«La protagonista se va a hacer las Américas y retorna, por eso me pareció pertinente que fuera asturiana»

Preguntada por la presentadora, acerca del origen gijonés de Juana, la escritora apeló a sus propias raíces leonesas (es hija del también narrador José María Merino) para expresar que: «León está hermanado con Asturias, los leoneses iban al mar y los asturianos a secarse. Y ahí está la emigración a América, como la protagonista se va ahí a hacer carrera y luego retorna a España, me pareció muy pertinente ese vínculo asturiano», desveló.

Sobre el contexto político y social de los Estados Unidos, donde se desarrolla, Merino apuntó: «A pesar de lo que vemos hoy, es un país complejo y diverso. Creo que vamos a ver cambios pronto». Y sobre su propia obra que «mi literatura es esperanzada. Que estemos vivos ya es un milagro y hay que disfrutarlo, valorarlo. Hay mucha belleza en las cosas sencillas», defendió.