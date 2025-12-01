Ana Merino, escritora: «La literatura nos permite pensar en el ser humano y reivindicar el amor»

Ana Merino (Madrid, 1971) es novelista, poeta y dramaturga y se alzaba en 2020 con el Premio Nadal gracias a 'El mapa de los ... afectos'. Acaba de publicar 'El camino que no elegimos', un nuevo acercamiento a la intimidad del ser humano en forma de novela coral a cinco voces que mira al siglo XIX, y en concreto al pensamiento de Stendhal, para entender los sentimientos. El miércoles, 3 de diciembre, estará en Oviedo, en la librería Cervantes (19 horas), para mantener un encuentro literario acompañada de Ovidio Paredes en un acto en colaboración con Aula de Cultura de EL COMERCIO.

–¿Qué le llevo a explorar de nuevo la intimidad emocional después de 'El mapa de los afectos'?

–Es una parte de mi forma de entender la literatura, de mi propuesta literaria. Me gusta mucho esa introspección emocional, ahondar en los sentimientos de la gente normal y de los retos que implican las emociones, los amores y el afecto.

–¿Qué aporta Stendhal a esta novela?

–Plenitud y entendimiento del ser humano. Creo que Stendhal tenía una intuición fabulosa y es la excusa para que uno de mis personajes reflexione y trate de entender el amor. Ella siempre había sido un poco reacia a darle sentido al amor, así que estar investigando a Stendhal, en concreto el ensayo 'Del amor', le sirve para hacer conexiones y para que los lectores hagan conexiones.

–¿Y cómo surge ese puente literario con esta obra del siglo XIX?

–A mí es que me encanta el siglo XIX. Me parece que es el gran siglo de la novela, del amor en la literatura, con texturas profundamente humanas y emocionales. Y me gustaba la idea de hacer un homenaje a las humanidades. También aparecen en la novela las ciencias y la política, pero me gustaba hacer un guiño, una conexión, a ese tipo de literatura que me encanta.

–En la novela aparece la idea del 'simulacro del amor'. ¿Qué significa esto?

–No sabemos hacia dónde nos lleva el amor, no sabemos si es una pulsión, si se fragua con el tiempo, qué es lo que permite que termine de cuajar, dependiendo de la evolución de la vida de cada uno y si creces o no con tu pareja, si eres capaz de resistir al tiempo... Hay muchos elementos distintos que se van combinando. También está el secreto, hasta qué punto nos atrevemos con determinadas personas a sentir el amor, cómo nos ve la mirada social de los demás, cómo perciben nuestra forma de amar o con quién nos relacionamos.

–¿Cómo ha cambiado su manera de entender estos aspectos a lo largo de su vida?

–He ido aprendiendo y he ido observando. Creo que el mundo en el que vivimos necesita más plenitud y más amor. Vivimos en una sociedad de muchas pantallas, mucha prisa, y es muy bonito detenerse a reflexionar sobre las relaciones humanas. Y la literatura es lo que nos permite detenernos a pensar en el ser humano y a reivindicar el amor.

–En esta novela tiene importancia el lugar donde suceden los hechos, Nueva Inglaterra.

–Me encanta y me apasiona. He estado 30 años viviendo en Estados Unidos y uno de los tiempos que más disfruté fue cuando era profesora asistente en Dartmouth College. Estuve allí cuatro años y medio y luego volví de profesora visitante hace tres años, cuando estaba haciendo la novela. Es una zona de Estados Unidos preciosa y me apetecía hacerle un homenaje.

–¿Cree que el lugar del que venimos configura nuestros afectos?

–Claro. Como la novela es coral, vamos a ver amores en España y en Estados Unidos. La protagonista, Juana, es una española que se ha ido a hacer las Américas de profesora. Tenemos su visión, su experiencia, y la de su mejor amiga, que es una mujer americana pero de origen francés. Entonces voy mezclando comunidades y experiencias culturales que caracterizan tanto a Estados Unidos como a Europa. América es un lugar que acoge a mucha gente muy diversa y es lo que aparece en la novela. Y cuando la protagonista se va a España, va a Madrid y va a Gijón, porque su familia es de Asturias, y se van mezclando esos elementos.

–¿Cuál es su relación con Gijón?

–La familia de la protagonista es de Gijón, lo quise hacer así por la afinidad que yo tengo con esa ciudad y con Asturias. Todos los años hago cosas allí, me han invitado a la Semana Negra, a las ferias... Al ser de origen leonés, para mí Asturias y León están hermanados. Gijón me encanta y he querido que la familia de Juana sea de allí y que cuando vuelve a España sea a este lugar, porque es un sitio fabuloso al que ir. En la novela, es el lugar de acogimiento de mi pobre personaje, que de repente sufre y tiene allí a sus padres y a su hermano. Son personajes a los que les configuran muchas raíces y muchas cosas diferentes. Y también me apetecía ubicarla en Gijón porque es una ciudad de la inmigración. Se han hecho las Américas muchas veces desde allí. Me parecía ideal hacer ese guiño al retorno.

–¿Qué le gustaría que quedase al cerrar el libro?

–Muy buena sensación. Muchas emociones, porque van a hacer un gran viaje por la vida de cinco personajes, van a encontrarse diferentes atmósferas, lugares diversos, muchas dificultades, pero luego... queda esa sensación reconfortante del amor, de la energía, de la bondad que hay en nosotros.

–¿Tiene claro lo que le gustaría explorar en futuros proyectos?

–Me interesan mucho las relaciones humanas y voy a seguir navegando por esos mares del entendimiento, del cariño, del amor y de la bondad. También de los retos, de las dificultades para poder mantener esas energías. Y reivindicando el texto literario y el disfrute lector, porque me gusta mucho que en mis novelas uno vaya disfrutando, se tome su tiempo, vaya encontrando cosas.