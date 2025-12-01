El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La escritora Ana Merino estará el miércoles en Oviedo. Alejandro Meter

Ana Merino, escritora: «La literatura nos permite pensar en el ser humano y reivindicar el amor»

Acaba de publicar 'El camino que no elegimos', una historia ubicada entre España y EE UU con parada en Gijón, que presenta con el Aula de Cultura de EL COMERCIO

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:51

Ana Merino (Madrid, 1971) es novelista, poeta y dramaturga y se alzaba en 2020 con el Premio Nadal gracias a 'El mapa de los ... afectos'. Acaba de publicar 'El camino que no elegimos', un nuevo acercamiento a la intimidad del ser humano en forma de novela coral a cinco voces que mira al siglo XIX, y en concreto al pensamiento de Stendhal, para entender los sentimientos. El miércoles, 3 de diciembre, estará en Oviedo, en la librería Cervantes (19 horas), para mantener un encuentro literario acompañada de Ovidio Paredes en un acto en colaboración con Aula de Cultura de EL COMERCIO.

