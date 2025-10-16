Fermín Bocos: «El origen de la literatura está en los viajes»

R. Martínez Jueves, 16 de octubre 2025, 09:05 Compartir

Cuando Fermín Bocos recorrió los diferentes monasterios del Monte Athos, un enclave muy peculiar de Grecia «en el que las mujeres tienen prohibida la entrada, en el que solo se pueden dormir dos noches en cada cenobio, –lamento no poder invitar a las damas aquí presentes a visitarlo»–, o descubrió lo que era la soledad y la dureza del desierto más allá de Wadi Rum, desconocía todavía que muchos años después escribiría 'Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros', un libro en el que sus protagonistas recorrieron esos y otros muchos lugares del mundo, desde el Polo Norte a la Antártida, desde las montañas más altas a los mares más peligrosos, por los cinco continentes del mundo.

Son treinta personajes irrepetibles, diez de ellos mujeres, elegidos «de forma totalmente arbitraria» por el autor, quien cree que debería escribir otro libro más para recoger a los que ha dejado fuera. «Me hubiese gustado ir de viaje con todos y cada uno de ellos. Pero, sobre todo, me hubiese encantado estar con Heinrich Schliemann cuando descubrió la ubicación de Troya», resumía Bocos sobre estos aventureros, muchos de ellos también escritores. Y es que en esos tiempos sin Google Maps ni teléfono móvil, escribir era la forma de contar las experiencias. «De hecho yo mantengo que el origen de la literatura está, precisamente, en los viajes», llegó a decir. Desde la antigüedad, con referencias a Homero, a la 'Ilíada' y a la 'Odisea', hasta los últimos grandes periodistas, algunos tan cercanos al autor como Manu Leguineche y Javier Reverte, a quienes –junto a Esther Eiros, de 'Gente viajera'– dedica esta apasionante obra.

Apasionante porque cada uno de los capítulos –dedicado a un viajero– bien podría merecer un libro: tan ricas y excepcionales son las vidas de todos y cada uno de ellos. Desde la monja Egeria, que viajó sola a Tierra Santa en el siglo IV desde el Bierzo, hasta científicos como Charles Darwin y Alexander von Humboldt en sus viajes científicos. O 'Paddy' Leigh Fermor, que viajó a pie desde Amsterdam a Constantinopla, 2.700 kilómetros entre 1933 y 1935, con Hitler ya en el poder: tardó dos años en esa su primera caminata. Después fue espía en tiempos de guerra, «llegando a secuestrar y sacar por mar de Grecia a un general alemán».

Son solo un par de ejemplos de todo lo que contó Fermín Bocos ayer en el Ateneo Jovellanos de Gijón, en una presentación en el Antiguo Instituto de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO donde –con permiso de los tambores de la manifestación propalestina que había en el exterior– el autor repasó en conversación con Miguel Rojo, jefe de Edición de este periódico, algunas de las historias que cuenta en el libro. También el público participó con sus preguntas en un encuentro que se alargó durante más de hora y media y continuó después con el autor charlando con sus seguidores, muchos de ellos viajeros como él, y firmando libros.

Temas

Aula de Cultura de EL COMERCIO