El arqueólogo Iván Muñiz.

Nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS con el arqueólogo Iván Muñiz

Impartirá la conferencia titulada 'Valdediós. El monasterio del agua. La nueva arqueología medieval en Asturias'

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:14

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS repite hoy, miércoles 17 de septiembre, convocatoria con la conferencia 'Valdediós. El monasterio del agua. La nueva arqueología medieval en Asturias', a cargo del arqueólogo Iván Muñiz.

Esta conferencia forma parte del Proyecto Cisterland sobre la arqueología perdida de los monjes blancos, que dirige el propio Muñiz y que está inspirada por los planteamientos de renovación del humanismo y de la arqueología. Será a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.

