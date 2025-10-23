Isaac García Vijande, sargento de la Guardia Civil: «El tráfico ilegal de medicamentos es un problema importante»

Santy Menor Avilés Jueves, 23 de octubre 2025, 09:46 Compartir

Cinco meses después, el tráfico ilegal de medicamentos volvió a la palestra en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS que coordina Mercedes de Soignie. Tras el químico asturiano Jing Chiu Chong Cheung, responsable de unidad del Laboratorio de Productos Ilegales de la Agencia Española de Medicamentos, ayer fue el turno de Isaac García Vijande, sargento de la Guardia Civil y jefe de equipo territorial de Policía Judicial de Langreo. En su intervención puso cifras a este «grave problema». Mueve 400.000 millones de dólares, el mercado crece un 10% anualmente y el 68% de las ventas por Internet son falsas.

Explicó que, aunque «no es una cuestión que salga en los medios como alarma social», el tráfico de medicamentos ilegales «es un problema de una magnitud importantísima». En ese sentido, «ahora nos encontramos con organizaciones criminales que en los 80, 90 o principios de los 2000 se dedicaban en exclusiva al tráfico de cocaína o heroína. Pero han ido cambiando los hábitos de actuación y se han metido en el tráfico de medicamentos porque las condiciones jurídicas y el lucro económico les compensa».

El tráfico ilegal de medicamentos aumentó en los últimos años tras la eclosión de internet debido a la «globalización de la delincuencia» y después de la covid. «Antes, la gente sabía de fútbol y de mecánica. Desde entonces también se sabe de vacunas, de laboratorios... y es un peligro», apuntó.

García Vijande explicó que «en la Policía Judicial nos dedicamos a investigar sobremanera dos tipos de situaciones: delitos que por su naturaleza requieren una atención más especializada y delitos en los que se supone que nos vamos a encontrar una instrucción más compleja». La punta de lanza del cuerpo es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, «conocida para bien o para mal dependiendo de las circunstancias», bromeó.

El suyo es un trabajo «desagradecido. Pasamos mucho tiempo alejados de las familias, fuera de nuestro entorno, las investigaciones superan el año y al final sólo se ven los últimos minutos de explosión que muestran las cámaras».

Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS