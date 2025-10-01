El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS aborda la salud pública en eventos El doctor Jose Fernando Romojaro analiza este miércoles, 1 de octubre, los controles que se llevan a cabo en bares, mercadillos y food trucks

En los últimos tiempos, y a raíz de algunos casos de intoxicación alimentaria en espacios de ocio, se ha hablado mucho de salud público y el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS recoge esta inquietud del público en la primera sesión del mes de octubre, que se celebrará esta misma tarde, desde las 19 horas, en el Centro de Estudios Universitarios de Avilés (calle La Ferrería).

Bajo el título 'Inspección de Sanidad Alimentaria: Veterinaria de Salud Pública; bares, mercadillos y food trucks', LA VOZ invita a Jose Fernando Romojaro, Doctor Internacional en Medicina y Cirugía Veterinaria, Facultativo Veterinario Inspector Oficial de Salud Pública del Área II con funciones de protección y promoción de la salud en el ámbito de la Veterinaria de Salud Pública del control e inspección sanitaria de la Seguridad Alimentaria y la Sanidad Ambiental en la Consejería de Salud del Principado de Asturias y Presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias.

El especialista abordará los protocolos que se llevan a cabo en este tipo de eventos y responderá a las dudas del público. la ponencia es de acceso libre hasta completar el aforo.

Cabe anticipar que la próxima sesión del Aula de Cultura de LAVOZ tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre. La ponente será la doctora Emy Barraca que presenta en Avilés su último libro «Un océano de ida y vuelta», obra finalista del IV Certamen Internacional de Novela Ciudad Ibera de Tugia.

El miércoles 8 de octubre el viajero Alberto Campa nos hablará sobre 'Viajar: una mirada antes y después' y el miércoles 15 visitará el Aula de Cultura Gemma Martín, conservadora de la Colección de arte de Creand- Credit Andorra, que hablará al público sobre 'El Arte entre dos ámbitos. Diálogo de lo privado a lo público' en otra sesión gratuita.

Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS