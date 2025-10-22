El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El sargento de la Guardia Civil Isaac García Vijande habla sobre el tráfico de medicamentos

La charla tendrá lugar este miércoles, 22 de octubre, en el Centro de Servicios Universitarios.

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:00

El sargento primero de la Guardia Civil y jefe del equipo territorial de Policía Judicial de Langreo, Isaac García Vijande, intervendrá en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS hoy miércoles, 22 de octubre, para hablar sobre el tráfico de medicamentos. Será a las siete de la tarde en el Centro de Servicios Universitarios.

García Vijande explicará en su intervención cómo ha crecido esta amenaza silenciosa para la salud extendiéndose por internet o redes de distribución clandestinas. Entre los productos más demandados están los anabolizantes, los medicamentos para adelgazar y los que prometen mejorar la potencia sexual, y la ausencia de un control sanitario sobre su contenido puede incluso causar la muerte de quienes los toman.

