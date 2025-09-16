La temporada de ópera abre hoy el curso del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS Celestino Varela, director de la Ópera de Oviedo, Raúl Vázquez, director de escena, y Rubén Diez, director de orquesta y compositor, ofrecen este martes, a las 19 horas, la primera ponencia del nuevo ciclo del Aula de Cultura

El nuevo curso del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS arranca hoy con la presencia en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de la calle La Ferrería de Celestino Varela, el avilesino que dirige la Ópera de Oviedo. Se sentarán junto a él Raúl Vázquez, director de escena, y Rubén Diez, director de orquesta y compositor.

Juntos presentarán, a partir de las siete de la tarde, la programación de la nueva temporada en el Campoamor y abordarán los títulos seleccionados desde distintas perspectivas. Precisamente Raúl Vázquez fue el director de escena del título que abrió la 78 temporada el pasado viernes en el Campoamor. Se trataba de una producción propia de un título nunca presentado hasta el momento en la capital asturiana: la obra maestra de Humperdinck, 'Hänsel und Gretel'. Mañana miércoles y el sábado habrá otra oportunidad para verla.

El próximo mes de octubre será el turno de 'Roméo et Juliette', una coproducción de la Ópera de Oviedo con ABAO Bilbao Opera, con la dirección de escena de Giorgia Guerra. Habrá cinco representaciones. Le seguirán títulos como 'Orlando furioso' en noviembre, que también se verá por primera vez en el Campoamor este año; 'Rigoletto', en diciembre también con cinco fechas; y la temporada se despedirá entre enero y febrero con 'Carmen'.

Sorteo

Entre el público asistente a la conferencia de hoy se sortearán dos entradas dobles para asistir a alguna de las funciones programadas en esta 78 edificio de la Ópera de Oviedo que en total reúne 23 actuaciones.

