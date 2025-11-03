El historiador Ángel Villa abre la programación del Aula de Cultura de Avilés Este miércoles hablará sobre el Castro de Chao en un mes donde se conocerá el proyecto 'Inma y la luz de las estrellas' y el problema de los incendios

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

La divulgación histórica abrirá los contenidos del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, en un mes de noviembre en el que también se conocerán los detalles del libro solidario 'Inma y la luz de las estrellas', además de que habrá una oportunidad para reflexionar sobre los incendios.

Las tres charlas se celebrarán en el Centro de Servicios Universitarios, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. La hora de comienzo siempre es las siete de la tarde.

Ángel Villa Valdés, doctor en Historia y arqueólogo, abrirá las conferencias este miércoles, 5 de noviembre, explicando las revelaciones sobre la Edad del Hierro que han aportado las investigaciones sobre el Castro de Chao Samartín, en Grandas de Salime. El profesor Villa Valdés dirigió las primeras excavaciones, siendo el autor de numerosas publicaciones que pusieron en valor la importancia de los hallazgos arqueológicos.

La segunda cita será el 12 de noviembre, miércoles, con la presentación del libro 'Inma y la luz de las estrellas', un proyecto en el que han intervenido Eduardo Fonseca, Cristina Arias, Santy Menor, periodista de LA VOZ DE AVILÉS, y la ilustradora Aida Blanca. 'Inma y la luz de las estrellas' es un libro solidario, que busca visibilizar lo que supone la discapacidad que sufre Inma, la primera persona diagnosticada en Asturias con el Síndrome Renu, además de ayudar a la familia a costear sus terapias.

La actividad del Aula de Cultura continuará el 19 de noviembre con la presencia de Enol Orviz Incera, jefe de patrulla en el Servicio de Protección de la Naturaleza de Avilés, que reflexionará sobre la utilidad de la investigación de los incendios forestales.

Sin duda, una charla que ayudará a concienciar y aportará luz sobre una problemática que este verano ha adquirido dimensiones de catástrofe.