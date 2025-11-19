Cristina Del Río Avilés Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

La mano del hombre está detrás de la mayoría de los incendios que se producen en la comarca, aunque no se hayan provocado de manera intencionada. Enol Orviz, jefe de patrulla del SEPRONA de Avilés, fue así de claro en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS porque, conforme a la estadística, la mayoría de los incendios que se desatan en la comarca son provocados por la eliminación de restos forestales o tras una quema para limpiar lindes y bordes de finca. De ahí que afirmara con rotundidad que «el ser humano es el que provoca la mayoría de los incendios en la comarca». Otra caso, apuntó, fue el fenómeno relativamente novedoso que se dio este verano «pero que se veía que iba a acabar pasando».

¿Y por qué? Porque, como explicó, España es pionera en Europa, y la segunda en el mundo, en realizar una estadística de los incendios. Lleva más de cincuenta años haciéndolo. Por eso se preveía que en una región como Asturias, con gran zona rural progresivamente abandonada, sus montes podían ser pasto de las llamas y que estos incendios serían cada vez más violentos. Se da además la circunstancia de que, junto con Galicia, «Asturias tiene un problema real de recurrencia» y añadió que «la actividad ganadera es uno de los mayores focos». Aunque, aclaró, que la mayor parte de lo que se quema es matorral.

Se preocupó también por desmentir bulos que de forma habitual se extienden por las redes sociales relacionados sobre la motivación de los incendios. Como, por ejemplo, los intereses de determinadas empresas tras la calcinación de un terreno. Explicó que, conforme a la Ley de Montes, tienen que pasar treinta años para cambiar el uso de un terreno pasto de las llamas, por lo cual no se sostendría la teoría de que se queman para dedicarlos a otra actividad.

Respecto a las penas impuestas a los pirómanos que llegan a sentarse en un banquillo, el agente consideró que son elevadas y que endurecerlas tampoco serviría para evitar los incendios porque «quién sabe qué motivación lleva a alguien para ir desde Oviedo a Grandas de Salime a provocar un incendio».

Explicó cómo se realiza la investigación, en la que se prioriza la localización del punto de inicio y después se analiza cómo y cuándo se propagó. La guía estándar internacional es la 'Guide to Wildland Fire Origin and Cause Determination', actualizada anualmente. Reconoció que las evidencias físicas tales como el trayecto del fuego, las vegetación o las condiciones meteorológicas, pueden proveer mucha información, pero no siempre es fácil encontrar pruebas para acusar a los culpables. No solo porque el fuego arrasa con todo sino también porque durante su extinción se destruyen.