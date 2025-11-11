El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inma Menor Arias, en la presentación del libro en Corvera. Pablo Nosti
12 de noviembre a las 19 horas

'Inma y la luz de las estrellas' brillan este miércoles en el Aula de Cultura de Avilés

Inma Menor padece el Síndrome de Renu, una enfermedad ultrarrara por la que requiere al menos ocho terapias semanales para seguir avanzando hacia una cierta autonomía

LVA

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Santy Menor, Cristina Arias, Eduardo Fonseca y Aida Blanco presentarán esta miércoles 12 de noviembre el libro 'Inma y la luz de las estrellas', a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios. Es la segunda presentación de un libro que tiene como protagonista a Inma, primogénita del matrimonio de periodista formado por Santy Menor y por Cristina Arias, que desempeñan su trayectoria profesional en LA VOZ DE AVILÉS y la TPA, respectivamente.

El libro vio la luz a principios de octubre y, a los pocos días, llegó el diagnóstico que tanto tiempo llevaba esperando la familia. Inma padece una enfermedad ultrarrara: el Síndrome de Renu. Conocer la enfermedad que sufre Inma da calma a sus progenitores y permitirá adelantarse a posibles complicaciones.

Inma necesita, para seguir avanzando hacia una cierta autonomía, dos terapias a la semana de fisioterapia, dos de logopedia, dos de estimulación, una de psicología y otra de terapia asistida con caballos. Unas terapias cuyo coste sale de los bolsillos de unos padres que decidieron escribir el libro no solo para dar visibilidad a las enfermedades raras sino también para poder sufragar el alto gasto que suponen. Lamentan que Asturias es de las pocas comunidades donde la Atención Temprana termina al cumplir tres años.

