'Inma y la luz de las estrellas' brillan este miércoles en el Aula de Cultura de Avilés

Santy Menor, Cristina Arias, Eduardo Fonseca y Aida Blanco presentarán esta miércoles 12 de noviembre el libro 'Inma y la luz de las estrellas', a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios. Es la segunda presentación de un libro que tiene como protagonista a Inma, primogénita del matrimonio de periodista formado por Santy Menor y por Cristina Arias, que desempeñan su trayectoria profesional en LA VOZ DE AVILÉS y la TPA, respectivamente.

El libro vio la luz a principios de octubre y, a los pocos días, llegó el diagnóstico que tanto tiempo llevaba esperando la familia. Inma padece una enfermedad ultrarrara: el Síndrome de Renu. Conocer la enfermedad que sufre Inma da calma a sus progenitores y permitirá adelantarse a posibles complicaciones.

Inma necesita, para seguir avanzando hacia una cierta autonomía, dos terapias a la semana de fisioterapia, dos de logopedia, dos de estimulación, una de psicología y otra de terapia asistida con caballos. Unas terapias cuyo coste sale de los bolsillos de unos padres que decidieron escribir el libro no solo para dar visibilidad a las enfermedades raras sino también para poder sufragar el alto gasto que suponen. Lamentan que Asturias es de las pocas comunidades donde la Atención Temprana termina al cumplir tres años.

