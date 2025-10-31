El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Sofía Castañón, María José Rodríguez Moro, Flor Prieto Quirós, Laura Castañón, María de Álvaro, Natalia Cueto y Teresa Vilches. Jesús Manuel Pardo
Aula de Cultura de EL COMERCIO

Laura Castañón y «la valentía para afrontar lo que significa la memoria»

La escritora presentó su último libro en el Antiguo Instituto de Gijón de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:23

Laura Castañón lo volvió a hacer. Sobre el escenario del salón de actos del Antiguo Instituto montó un auténtico club de lectura en torno ... a su nuevo libro, que no último, 'La geometría de la memoria'. Lo hacía de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO de este diario y con Sofía Castañón como maestra de ceremonias, que introdujo una a una a todas las participantes en esta tertulia literaria que versó sobre la memoria, la familia, los afectos y los puntos de vista que abren nuevas ventanas a la historia reciente de nuestro país, esa que se cuenta en esta novela gracias al diario de Violeta, profesora de la Sección Femenina, hallado años después por Elsa, una mujer mucho más cercana a nuestro presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Laura Castañón y «la valentía para afrontar lo que significa la memoria»

Laura Castañón y «la valentía para afrontar lo que significa la memoria»