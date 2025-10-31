Laura Castañón y «la valentía para afrontar lo que significa la memoria»

Laura Castañón lo volvió a hacer. Sobre el escenario del salón de actos del Antiguo Instituto montó un auténtico club de lectura en torno ... a su nuevo libro, que no último, 'La geometría de la memoria'. Lo hacía de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO de este diario y con Sofía Castañón como maestra de ceremonias, que introdujo una a una a todas las participantes en esta tertulia literaria que versó sobre la memoria, la familia, los afectos y los puntos de vista que abren nuevas ventanas a la historia reciente de nuestro país, esa que se cuenta en esta novela gracias al diario de Violeta, profesora de la Sección Femenina, hallado años después por Elsa, una mujer mucho más cercana a nuestro presente.

Laura Castañón tiene «la valentía para afrontar lo que significa la memoria» y así lo destacó la primera de sus contertulias, la psicóloga María José Rodríguez Moro. Porque habla de «lo que significan los recuerdos no solo a través de los personajes, sino también a través de los nuestros». Y aunque el libro no parte expresamente de la experiencia de la autora, ella misma reconoció que «la ficción, a veces, te permite rescatar del olvido episodios de la historia familiar para devolverlos a la vida».

La segunda en alzar la voz fue Flor Prieto Quirós, una profesora de Lengua y Literatura que, como tal, se interesó por la escritura dentro del escrito. Lo sacó a relucir al explicar que conoceremos a una de las protagonistas a través de su diario, «y varias veces a lo largo de la novela insiste en que no sabe muy bien por qué lo escribe». Cierto es que el acto de narrar es habitual en los personajes de esta autora que no puede evitar atribuírselo, porque para ella es «lo cotidiano», y porque ella misma lo utiliza para «explicar mi propia existencia, el mundo que puedo entender y el que no». Por eso, «creo que los personajes escriben para entenderse, para justificarse, para encontrar el sentido que tiene su vida», apuntó. Por eso, y porque es «una forma de dejar constancia de que hemos estado aquí».

Intervino también María de Álvaro, jefa de contenidos de EL COMERCIO y coordinadora del Aula de Cultura que promovía este encuentro. Frente al público se declaró «fan» de esta autora que tiene «una de las voces a las que hay que estar siempre atenta en la narrativa de Asturias y toda España» y que en las columnas que escribe semanalmente en este diario «es capaz de dar siempre un punto de vista diferente». Atinada y alejada de tópicos previsibles, «más que escribir, parece que Laura teje las novelas y a veces hasta las borda».

Alabó la profesora y crítica literaria Natalia Cueto su capacidad para «casar el género de la novela con el propósito social y político» y para traerlo a un presente donde es urgente recordar que «si bien la historia puede no repetirse, a veces, sí rima».

Terminaba el recorrido Teresa Vilches, actriz y «amante lectora» –en palabras de Sofía Castañón–, para hablar de la manera en que se sintió acompañada por estos personajes, que transitan un escenario creado a golpe de investigación histórica, pero en el que el contexto se cuenta «como música de fondo». Y para llegar al final, y como esto iba, entre otras cosas, de rescatar la memoria, recitó una emocionada Laura Castañón un poema de su tía Elvira; y así, recordando el pan de la mina y con una flor en el bolsillo de cada compañera, finalizaba este acto coral y compartido entre mujeres a las que unía en esa mesa el amor por la literatura.