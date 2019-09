El Barjola se rebela contra la 'Fe ciega' de la mano de Enrique Marty Enrique Marty, al fondo, observa su obra. / JOAQUÍN PAÑEDA La capilla recibe 42 esculturas casi gemelas de hombres en actitud de sumisión u oración ante un tótem que se alza hasta la cúpula M. F. A. GIJÓN. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:16

Enrique Marty (Salamanca, 1969) lo tiene clarísimo: no hay nada en lo que tenga fe ciega. Y precisamente por eso, para rebelarse contra quienes sí la tienen -y no estamos hablando necesariamente de religiones-, ha montado 'Fe ciega', la exposición que ayer abrió sus puertas en el Museo Barjola de Gijón comisariada por Kristine Guzmán y que recoge una ecléctica propuesta artística con cuatro piezas en diferentes soportes y formatos. Hay una serie de acuarelas sobre papel que se van enredando unidas unas tras otras formando 'Long line of fanaticism', en una primera forma de mirar a la sociedad actual, uniformada, que busca en la masa su ser y que huye de la individualidad. Luego hay 42 esculturas que son autorretratos del artista en actitud de sumisión u oración -que en algún momento tornarán su posición con las manos y el rostro mirando al cielo- tituladas 'Pray PIGS' que enfocan directamente a la escultura 'Cargo Cult', que conforma una suerte de tótem contemporáneo en la capilla y, por último, un vídeo de animación a partir de óleos y dibujos. La denuncia es explícita: no a los ídolos de hoy, no a la fe ciega de masas irreflexivas.