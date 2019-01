«Hemos batido el récord vendiendo 10.000 entradas esta temporada» Javier Menéndez, en el Campoamor, la que fue su casa durante los últimos 15 años. / MARIO ROJAS La Ópera de Oviedo abrirá un proceso de selección para sustituirle ante su marcha para dirigir el coliseo de la capital andaluzaJavier Menéndez Nuevo director del Teatro de la Maestranza de Sevilla MIGUEL ROJO OVIEDO. Miércoles, 16 enero 2019, 00:41

En 2003 entraba por la puerta del Teatro Campoamor tras ejercer de director adjunto en el Liceu y aquí se ha quedado durante quince años como director artístico de la Ópera de Oviedo, de la que también era ahora director general. Javier Menéndez (Oviedo, 1972) celebrará sin embargo este sábado su 47 cumpleaños con su corazón mirando hacia Sevilla. Primero, porque el jueves 24 regresa tras muchos años 'Carmen', la ópera de Bizet cuya trama se desarrolla en la capital andaluza. Y segundo, porque ayer fue elegido entre 17 candidatos nuevo director general y artístico del Real Teatro de la Maestranza de Sevilla, cargo que ocupará, al menos, hasta el año 2022. La ópera de Oviedo abrirá un proceso de selección tras el final de temporada con 'Carmen' para buscarle sustituto.

-Se pone usted al frente de uno de los grandes teatros de España.

-Es un paso serio a todos los niveles. Llevaba quince años aquí y creo que es tiempo más que suficiente para haber aportado cosas a la institución, pero también para afrontar nuevos proyectos, con estímulos y con ilusión. Aquí estaba muy feliz y me voy con cierta tristeza, pero creo que es una gran oportunidad para seguir avanzando y haciendo cosas nuevas.

-A pesar de las apreturas económicas, el balance al frente de la Ópera de Oviedo es muy positivo.

-Esas dificultades las han pasado en todas las instituciones culturales. Aquí las capeamos como mejor pudimos y seguiremos adelante. Estaré disponible para esta casa siempre que lo que necesiten, el vínculo que se ha creado es imposible de romper.

-¿Qué se econtrará la persona que se ponga al frente cuando usted se vaya?

-Supongo que se abrirá un proceso de selección para escoger nuevo director general. La ventaja es que todo esto sucede al final de la temporada, lo que permite afrontar el proceso con tranquilidad. Además, la próxima temporada está cerrada, la siguiente muy avanzada y hasta la 21-22 está también pensada. Por una parte esto dará tranquilidad a quien venga, aunque tendrá que esperar un poco para poner en marcha sus propios proyectos.

-¿Qué recomendación le daría al futuro director general?

-Yo le diría que no tenga miedo a poner en marcha sus propias ideas. El público de Oviedo es abierto a las novedades, aunque es muy experto. Lo que yo puedo decir es que los grandes éxitos que hemos tenido en los últimos años son las novedades en el repertorio, bien a nivel de autor o a nivel estético. Tiene que ser ambicioso, el público es receptivo cuando el nivel es el adecuado y la calidad es la que tiene que tener. El equpo de aqui es un engranaje muy sólido, es un crucero que funciona a velocidad constante y estará muy arropado.

-¿Con qué se va a encontrar en Sevilla?

-El teatro tiene una temporada estable de ópera, con cinco títulos, pero compagina esta actividad con la de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que desarrolla su actividad allí, y también con otras actividades muy importantes como la danza, el flamenco... Es una programación más variado. Yo creo que La Maestranza tiene que tener una vocación lírica, que la programación tiene que enfocarse a la idea de un teatro lírico, buscando en el repertorio las fronteras necesarias para que otros públicos diferentes puedan acercarse. Es uno de los teatros más importantes de España.

-¿Le dejan también una programación o tendrá que ponerse a trabajar en cuanto llegue?

-En este caso queda todo más abierto, así que habrá que acoplarse al equipo estupendo que tienen y empezar a trabajar rápido, porque hay opciones de programar a corto plazo. Me consta el grado de ilusión que existe con este nuevo proyecto, así que trabajaremos todos con ganas para avanzar rápido. Mi idea es adaptarme al teatro, porque funciona. Yo era conocedor del capital humano que hay allí, siempre me he sentido muy agusto con Remedios navarro, la anterior directora general, le tengo especial cariño. Estoy seguro de que vamos a trabajar

-¿Cuáles serán las líneas maestras de su gestión?

-El proyecto pivota en cinco puntos básicos: ambición artística, comunicación moderna y creativa, diversificación y amplificación del público, formación de profesionales y artistas y, finalmente, gestión rigurosa, racional y sostenible. En cuanto a la programación, buscaremos títulos estimulantes, pero siguiendo un discurso coherente que respete la trayectoria del teatro.

-¿Qué le diría a Oviedo antes de hacer las maletas?

-Estoy muy agradecido a la ciudad, que es la mía, y a la institución de la Ópera de Oviedo. Han sido quince años maravillosos. Con el patronato de la Fundación la relación ha sido estupenda en todo momento, me han respaldado y apoyado en todo lo que he propuesto. La junta directiva y el equipo que hemos formado aquí, desde 2003 hasta ahora, son espectaculares. Es un orgullo dejarle al sucesor o sucesora un equipo de profesionales comol este. Su compromiso ha sido constante, siempre luchando porque la Ópera de Oviedo esté cada vez mejor. Creo que es un trabajo que se ha reconocido, y esto no se debe a Javier Menéndez, es el mérito del equipo.

-Y se va con 'Carmen' y sus aires sevillanos...

-Parece un final planificado. Estoy muy orgulloso de la temporada que hemos hecho y además con récord de venta de entradas en taquilla. Nos hemos puesto en ventas sueltas las 10.000 entradas este año, cuando nuestra marca era de 8.000.

-¿No le queda la espinita de haber puesto en marcha el sexto título en Oviedo?

-En el teatro hay mucha actividad, las características técnicas no permiten márgenes estrechos de tiempo con los montajes. Una vez se monta, no se puede desmontar. Meter un sexto título en Oviedo es una ambición estupenda, pero con cuatro o cinco títulos de zarzuela y la danza, además de otra actividad propia del teatro, es complicado encajar un título más.

-Para el año que viene se prevé 'El ocaso de los Dioses', de Wagner, y el 'Rinaldo' de Haendel que dirigirá Aarón Zapico. ¿Algún otro adelanto de temporada?

-Por ahora no, se conocerá dentro de poco, pero por lo que veo, la información que tenéis es bastante buena...