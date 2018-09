«Los políticos tienen mucho tiempo libre para discutir de másteres» La actriz Carmen Maura estará el sábado en Avilés. / PABLO LORENZANA Carmen Maura protagoniza este sábado en el Niemeyer 'La golondrina' DIEGO MEDRANO Jueves, 27 septiembre 2018, 04:04

Carmen Maura (Madrid, 1945), cuatro premios Goya en su carrera cinematográfica, chica Almodóvar, actriz internacional, protagoniza este sábado 'La golondrina', en el Auditorio del Centro Niemeyer, en Avilés, (20.30 horas). Comparte protagonismo con Félix Gómez, en un drama escrito por Guillem Clua y dirigido por Josep María Mestres. Duelo actoral de enorme prestigio en una historia sobre la ausencia y los fantasmas del pasado, que tiene mucho de fábula y parábola contemporánea, también de dos generaciones enfrentadas en el tiempo actual.

-¿Cuál es el tema de la obra?

-Leí la 'La golondrina' y me pareció muy bien escrita. Vengo de una época de hacer mucha película fuera de España y me apetecía salir de gira por España. Hace cuarenta años que no lo hago. El personaje que interpreto, la profesora de canto, es muy bonito y diferente. Se trata de una función liberadora. El público sale muy emocionado de verla y purificado de tantas otras lacras.

-¿En qué sentido?

-Es una función sobre la incomunicación. No puedo desvelar nada. El sigilo en la historia es muy importante, los acontecimientos se van hilvanando y no es posible destapar nada. Es tanto una comedia como una tragedia. Se ríe tanto como se llora, el público sale liberado. Hay un segundo compromiso, frente a los que no están y por debajo de la incomunicación, lo que la hace entrañable. Supe que era para mí nada más leerla.

-¿Solo dos personajes en escena lleva a un mayor esfuerzo?

-Indudablemente. Fue muy duro. Las jornadas memorialísticas fueron maratonianas. Cobra un especial significado la música. Amelia es severa e intenta enseñar a Ramón su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida. La canción es 'La golondrina', una nana. La mujer, pese a las reticencias iniciales, va entrando en el mundo del muchacho y al revés.

-Usted fue chica Almódovar y vivió la movida madrileña. ¿La precariedad enseñaba a hacer las cosas de otro modo?

-Son tiempos distintos. En la movida pasaron muchas cosas y no creo que sea bueno permanecer anclado en cualquier tiempo pasado. Hoy cualquier chico puede hacer un largometraje con un teléfono móvil. La situación del teatro, pese a la crisis, es óptima. La gente no puede prescindir del directo de los actores. El teatro no va a desaparecer nunca por ese interés de ver a los actores de cerca. Los que empiezan tienen microteatros a su disposición, que entonces no existían.

-Hoy se hace público el dato: seis millones de españoles viven en riesgo de exclusión social.

-La situación está muy complicada y los políticos tienen mucho tiempo libre para discutir todo el rato sobre másteres y títulos. En otros países está igual, se lo garantizo, porque lo veo y viajo mucho. Francia, si acaso, tiene un régimen más proteccionista con los artistas y la cultura, en general. No sé cuál sería la solución, ellos deben resolverlo porque es su trabajo. La cultura debe tomarse más en serio.

-¿Sube la cultura en época de crisis, una vez que prescindimos de coches y segunda vivienda?

-(Risas) No lo creo. La gente está centrada en sobrevivir. Esta función es un regreso a mis comienzos, a lo que yo experimenté siendo actriz. La música es muy importante y ayuda a entender muchas cosas. También lo es en nuestras vidas. El público suele ser más caluroso en el sur, pero tengo muchas ganas de ir este sábado a Avilés, que es la segunda función tras El Escorial. Recupero la ilusión de mis primeros años y aquel modo de hacer las cosas.

-¿El teatro de texto es el bueno?

-Si está bien escrito, sí. Se reflexiona sobre el sentido del duelo y el valor del perdón, en un relato construido, según el dramaturgo, en torno al amor y la necesidad que tenemos todos de decirnos que nos queremos. Amelia es una mujer normal, moderna, en quien espero que muchas madres se vean reflejadas. Es una tragedia con muy buen rollo dentro.

-La obra empieza con un atentado.

-La ubicación del ataque que viven Amelia y Ramón jamás se detalla. Evoca la masacre ocurrida en 2016 en el bar 'Pulse', de Orlando, de clientela mayoritariamente homosexual, donde fueron asesinadas 49 personas, algo que invita a reflexionar sobre como el odio sigue estando presente entre nosotros. La nana, 'La golondrina', es el nexo entre ellos, Amelia y Ramón, tiene muchas notas de humor, giros sorprendentes y destaca toda ella por ser un inmenso canto a la vida.

-¿El teatro literario suele plantear más reflexiones?

-Son muchos los temas tratados y las reflexiones: el sinsentido del horror, las consecuencias del odio, las estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma, las motivaciones terroristas... lo crucial son los detalles que van desgranando los personajes, sobre su propio pasado, entre la aceptación de la pérdida y la fragilidad del amor.