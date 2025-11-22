La Casa de la Maestra, en Vilavedelle, Premio Serondaya de las Letras: «Necesitamos escuelas mas pequeñas»

En un lugar casi de ensueño, ubicado justo en la Reserva Natural Oscos-Eo y Terras de Burón y muy cerca de Taramundi, se encuentra ... una pequeña casa de aldea que «quiere convertirse en refugio para la mente y también para el alma», o, al menos, así lo expresan. La Casa de la Maestra es un alojamiento rural, sí, pero también un centro de formación para el profesorado desde el que repensar la escuela rural y que ayer se alzaba con el primero de los Premios Serondaya a la Innovación Cultural 2025, el de las Letras, que se entregarán el próximo 13 de diciembre en una ceremonia en la Casa de Cultura de Mieres.

«Lo recibimos con una emoción enorme», compartía Sonsoles Castellano, la directora del centro, solo unos minutos después de conocer el fallo del jurado que formaban Isabel Fernández, Miguel Rojo (jefe de Edición de EL COMERCIO), Antonio Fernández, Fulgencio Argüelles e Ismael González Arias, colaboradores estos dos últimos también de este periódico. Destaca el fallo el trabajo que hacen combinando «literatura, formación del profesorado, paisaje y una fuerte apuesta por la innovación».

«Es un reconocimiento inesperado por nuestra breve trayectoria –comenzaron esta andadura en 2023, hace tan solo dos años– y, sobre todo, por venir de donde procedemos», expresaba Castellano. «Es una zona de Asturias que por muchos motivos me emociona que se vea», agradecía Castellano.

Desde ese lugar junto a la ría del Eo, tratan de dar la vuelta a la forma de entender la educación. Con estancias o residencias de tres días, una vez al mes, el objetivo a largo plazo es «ir cambiando el estilo de formación del profesorado y vincularlo a un cambio en la escuela rural», explica, aunque las necesidades son las mismas que en el ámbito urbano.

«Elegimos el medio rural porque, por dimensiones, es el que nos parece más idóneo para abordar un cambio sistémico en profundidad, pero el cambio que necesitan es el mismo», y pasa por lograr «escuelas más pequeñas, sin distribución entre disciplinas para que se aprenda de forma relacional y cambiando el modelo de asignación de horas por asignaturas».

¿Está transformándose la escuela? «Es muy pronto para decirlo», confiesa. «Pero creemos que sí, que el modelo está teniendo impacto, que se está entendiendo lo que pretendemos, y eso ya es mucho».