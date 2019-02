Cincuenta colegios asturianos toman Feten Cal Teatre representó 'Baila el bosque'. / AURELIO FLÓREZ Marián Osácar lanza el guante a Principado y ayuntamientos para que el festival se extienda a otros concejos asturianos Casi cuatro mil niños de entre tres y doce años asisten a las sesiones escolares de la feria teatral M. F. ANTUÑA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:33

¿Se puede ser crítico teatral con solo tres añitos? Pues sí. Cada año lo demuestran los niños que participan en las sesiones escolares programadas en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten), en las que este 2019 participan 3.973 niños de toda Asturias, aunque la mayoría son de Gijón.

Las funciones para escolares reúnen a niños de 34 colegios gijoneses y 17 centros de diversos concejos asturianos. Desde Bimenes, Las Regueras, Caravia, Oviedo, Valdés, Cabrales, Llanes, Llanera, Ribadedeva, Grado, Colunga, Avilés y Siero llegan infantes de entre tres y doce años a las representaciones especialmente programadas para los estudiantes en horario matinal, en Gijón-Sur y el Jovellanos.

Es una excursión, una aventura, un día fuera del aula en el que tienen muchísimo que aprender y que les devuelve a casa felices y contentos y con unos deberes que hacer. Porque los niños de tres a siete años deben plasmar en un dibujo sus impresiones sobre el montaje teatral que han tenido oportunidad de ver; mientras, los mayores han de hacerlo por escrito. No se trata de un dibujo o una redacción sin más. Los peques han de buscar la manera de ser críticos. «Les pedimos que analicen los distintos aspectos de la obra, vestuarios, escenografías, interpretaciones, queremos que actúen como críticos para que vayan acostumbrándose a los elementos de valoración del teatro», apunta Marián Osácar, directora de la feria. Un jurado valorará más adelante sus trabajos y otorgará premios.

Llegar a convertirse en críticos no siempre es fácil. No porque los chicos no tengan aptitudes y ganas, sino porque las plazas para asistir a las sesiones escolares vuelan. El mismo día en que se abrió la convocatoria a los colegios, el pasado mes de enero, se agotaron. Y el crecimiento está ya muy limitado. No se pueden ofertar más plazas. Pero sí apunta Marían Osácar una vía de crecimiento a futuro que permitiría a otros municipios asturianos disfrutar de los espectáculos que están en Feten. Hacerlo realidad está en manos del Principado y de los ayuntamientos que pudieran estar interesados. «Podría hacerse extensiva no la feria, porque los programadores están en Gijón, pero sí el festival, a otros concejos; aprovechando que las compañías están ya en Asturias, que ya han hecho el viaje, se podrían negociar cachés a un precio más asequible y que pudieran hacer funciones en otros espacios», plantea Osácar.