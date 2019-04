Alejandro González Iñárritu, de vacaciones en Asturias Niembro, con la iglesia al fondo. / FOTOS: INSTAGRAM Junto a su mujer, María Eladia Hagerman, ha visitado Bulnes, Llanes y Ribadesella A. FERNÁNDEZ Jueves, 18 abril 2019, 00:42

De vacaciones por Asturias anda estos días el cineasta mexicano afincado en EE UU Alejandro González Iñárritu. Ha mirado a los Picos de Europa, se ha dejado embelesar por las fotografías de tipos asturianos de Baltasar Cue y ha disfrutado de buenas pitanzas asturianas en compañía de su esposa, María Eladia Hagerman. Ha sido ella quien ha creado su 'storyboard' particular de esta pequeña escapada por el norte peninsular de la pareja. La cuenta de Instagram de la esposa de Iñárritu desde hace más de veinte años y madre de sus dos hijos ha ido compartiendo bellas estampas de su viaje.

A juzgar por la narración de ella, la pareja ha estado en Suecia antes de llegar a la costa Cantábrica. El mar, la estampa de unas vacas pastando felices y un faro han sido algunas de las imágenes de este norte que ha colgado la diseñadora, que dedicó en su cuenta un espacio muy pero que muy especial a la exposición que desde agosto se presenta en la Casa de la Cultura de Llanes sobre los tipos populares asturianos que fotografió Baltasar Cue. Esas instantáneas de 1821 forman parte de la colección del Museo del Pueblo de Asturias y han tenido un larguísimo recorrido, que les ha llevado incluso al Museo de Antropología de Madrid. Son fotografías muy hermosas y quizá por eso llamaron especialmente la atención de la pareja en su visita a Llanes, pues compartieron seis de esas fotos que ipso facto comenzaron a acumular 'likes'.

Eso sucedió hace cuatro días, antes de visitar Bulnes. Tres imágenes ilustran su camino, que incluye una foto del Urriellu desde el mirador de Bulnes. Es curioso cómo la pareja compone su propio bodegón fotográfico con una bota de montaña convertida en improvisado jarrón.

La ría de Niembro, con su iglesia y cementerio al fondo, fue también fotografiada por Alejandro y María Eladia, que han podido viajar tranquilos y sin ser reconocidos. Eso sí, cuando llegaron a Ribadesella hubo quien les descubrió. En el restaurante La Guía comieron pulpo de pedreru y tacos de pixín. Y no tuvo problemas Iñárritu en fotografiarse con el personal del establecimiento antes de continuar su camino.

El viaje continúa. Lo cierto es que Iñárritu tiene en menos de un mes una importante cita en el continente europeo: el Festival de Cannes, donde ejercerá como presidente del jurado. Quizá haya querido aprovechar el tiempo viajando por España a la espera de llegar a Francia, donde el telón de la Croisette se alza el 14 de mayo.

Iñárritu, que no es habitual en jurados de festivales, no pudo decirle que no a Cannes, un certamen que le dio el galardón a mejor director por 'Babel'. Es además guionista y productor el mexicano, que tiene en su casa varios Oscar de Hollywood y una filmografía reconocidísima con películas como 'Amores perros', '21 gramos' o 'Biutiful', que rodó en España. Su vinculación con nuestro país es total, puesto que su mujer y sus hijos tienen nacionalidad española y el Consejo de Ministros se la otorgó a él el pasado año por carta de naturaleza.