Alfonso S. Suárez tiende lazos con el Reino Unido en el Festival de Cine de Edimburgo REDACCIÓN GIJÓN. Domingo, 23 junio 2019, 02:07

El productor y director asturiano Alfonso S. Suárez participará en las Spain/UK Industry Focus del Festival de Cine de Edinburgo, jornadas organizadas en colaboración con el Ministerio de Cultura para dinamizar proyectos con interlocutores del Reino Unido.

El festival dedica su edición 2019 al cine español, del que se mostrarán más de una veintena de títulos, además de programar una retrospectiva a la directora Icíar Bollaín, bajo la etiqueta 'Érase una vez en España' (Once Upon a Time in Spain), categoría dentro de la que también se proyectarán una selección de títulos españoles.

Alfonso S. Suárez, en representación de Verité, forma parte de una delegación compuesta por ocho productores españoles que viajará a la capital escocesa con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para participar en dos jornadas de trabajo.