Antonio Banderas gana el premio al mejor actor en el Festival de Cannes

No pudo ser. 'Dolor y gloria', de Pedro Almódovar, se quedó sin la Palma de Oro del Festival de Cannes, que ayer echó el cierre y encumbró al surcoreano Bong Joon-ho por 'Parásito'. Pero el director manchego se llevó una alegría mayúscula al ver a su amigo Antonio Banderas subir al escenario para recoger el galardón al mejor actor por su trabajo en su película.

Banderas se convirtió así en el sexto actor español en conseguir el premio de interpretación en el más célebre de los festivales cinematográficos. Subiendo casi a gatas y a cámara lenta las escaleras del escenario del Gran Teatro Lumière, un exultante Banderas señaló, nada más recoger el premio, que le quería hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa al cine español.

Palma de Oro 'Parásito', de Bong Joon-ho. Gran Premio 'Atlántico', de Mati Diop. Premio del jurado Ex aequo 'Los miserables' de Ladj Ly y 'Bacurau' de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles. Mejor dirección Jean-Pierre y Luc Dardenne, por 'El joven Ahmed'. Mejor actriz Emily Beecham por 'Little Joe'. Mejor actor Antonio Banderas por 'Dolor y gloria'. Mención especial 'It must be heaven' de Elia Suleiman. Cámara de Oro 'Nuestras madres', de César Díaz. Palma de Oro al cortomejtraje 'The distance between us and the sky', de Vasilis Kekatos.

El actor recordó los 40 años de carrera que lleva a sus espaldas y al agradecer el premio dijo hacerlo en nombre propio y también en el de su personaje. «Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar», a quien conoció hace cuarenta años y con el que ha hecho ocho filmes. «Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio», dijo Banderas, que recordó que los dos han recorrido mucha vida juntos. Y también han sufrido mucho, porque «hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir».

Aunque fuera del palmarés oficial, 'Dolor y gloria' se llevó otro galardón. La banda sonora compuesta por Alberto Iglesias ganó el premio a la mejor música original.

Feliz estaba también el surcoreano Bong Joon-ho que con la tragedia 'Parasito', una reflexión sobre la injusticia social que narra la historia de una familia pobre que se las arregla para trabajar en una lujosa mansión, se llevó el premio gordo de la noche. Otro de los premios más deseados, el de interpretación femenina, fue para Emily Beecham por 'Little Joe'.