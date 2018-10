Asia Argento reconoce haber tenido una relación sexual con Jimmy Bennett «Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años [...]. Para él, yo era un trofeo de caza», explica la actriz COLPISA / AFP Lunes, 1 octubre 2018, 10:31

La actriz italiana Asia Argento, una de las principales acusadoras del productor caído en desgracia Harvey Weinstein, admitió el domingo haber tenido una relación sexual con Jimmy Bennett, un joven actor que la acusa de agresión sexual.

Durante un programa de televisión en Italia, Argento, que en un primer momento negó haber mantenido ninguna relación sexual con el joven, cambió su versión sobre su relación con Bennett. La actriz, que lo conoció cuando era niño, lo volvió a ver en mayo de 2013, cuando él tenía 17 años y ella, 37. Según el actor y cantante de rock estadounidense, de 22 años en la actualidad, Asia Argento lo besó prolongadamente. «Me empujó a la cama y me quitó el pantalón», aseguró Bennett el pasado 24 de septiembre, afirmando haber mantenido con la actriz una «relación sexual completa».

Asia Argento desmintió firmemente esta versión y declaró que el joven le había pedido que le ayudara a preparar una audición, como ya había hecho cuando era niño. «Empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas [...] y eso me dejó paralizada», contó Asia Argento. «Literalmente, se me echó encima [...]. Estaba sobre mí y eyaculó. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo eso era impensable», añadió la actriz. «Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años [...]. Para él, yo era un trofeo de caza», explicó en televisión, y agregó que no quemó puentes con el joven porque «le daba pena».

Sin embargo, este invierno, Bennett le reclamó 3,5 millones de dólares para guardar silencio. En el programa, Asia Argento mostró los mensajes intercambiados con su entonces novio, Anthony Bourdain, ya fallecido, quien habría pagado para apagar el escándalo. Bourdain habría pagado ya 250.000 dólares., pero tras su suicidio, el pasado junio, Asia Argento suspendió los pagos.

Asia Argento se convirtió en una importante portavoz de las mujeres víctimas del acoso en el cine al contar que fue violada cuando tenía 21 años por el productor Harvey Weinstein en su habitación de hotel, durante el festival de Cannes de 1997.