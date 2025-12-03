El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Personalidades de la cultura se acercaron hasta el tanatorio para despedir a José Luis Cienfuegos.

Personalidades de la cultura se acercaron hasta el tanatorio para despedir a José Luis Cienfuegos. E. C.
Despedida a José Luis Cienfuegos

Asturias despide a «una persona sin la que no se pueden entender los festivales de cine en España»

La cultura llora la pérdida del inolvidable director del FICX José Luis Cienfuegos en el Tanatorio de Los Arenales de Oviedo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:38

Es hoy un día especialmente triste para la cultura de todo país y para la asturiana en particular, donde José Luis Cienfuegos ha dejado una huella profunda e imborrable. Las muestras de cariño no han dejado de sucederse a lo largo de toda la jornada, y hasta el tanatorio de Los Arenales de Oviedo se han ido acercando durante la tarde numerosas personalidades del sector, amigos y familiares, todos ellos incrédulos y sin palabras suficientes para nombrar el vacío que esta pérdida ha dejado en ellos.

Además de una persona inolvidable, era un gran profesional «sin el que no se pueden entender los festivales de cine en España», aseguraba el actual programador de la Seminci, Javier H. Estrada. «Extremadamente generoso, fue muy inteligente al rodearse de gente brillante, escuchar a todas esas personas y dejar que el festival fuera el que ganara».

Era, además, «una persona brillantísima y divertidísima», y así lo definía el escritor y guionista Edu Galán, que no consigue asimilar la noticia porque Cienfuegos «era, precisamente, la imagen de la vida». Y con su trabajo y compromiso «ha dejado su impronta en generaciones», destacaba, tanto en Asturias como en todos los festivales por los que pasó. Consiguió «sacar de la nada a Gijón, revitalizar Sevilla y modernizar Valladolid», aseguraba Jaime Peña, director de la Filmoteca de Galicia. «Es alguien totalmente irremplazable. Fue imponiendo un modelo que se fue copiando por otros festivales que iban surgiendo», y consiguió cambiar para siempre la forma de entender estos certámenes en nuestro país.

Hasta el tanatorio se desplazó también Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, pues allí Cienfuegos había sido jurado de los Premios. Compartía emocionada que su presencia «siempre fue estupenda para la Fundación» y para ella, que disfrutó de «poder escucharlo, aprender de él, de su sentido común, su simpatía, su sentido del humor», compartía.

