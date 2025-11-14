«El audiovisual español aún no ha hecho el 'me too'»

En abril vio la luz un informe demoledor que hoy se presenta en el FICX (18 horas, Antiguo Instituto). De la mano de Asociación de ... Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) llega un documento que revela que el 60,3% de las mujeres del sector ha sufrido violencia sexual y poquísimos de esos casos, solo un 8%, han llevado aparejada denuncia. 'Después del silencio. Impacto de los abusos y violencias sexuales contras las mujeres en la industria del cine y el audiovisual' es el título del trabajo elaborado por Nerea Barjola, politóloga, doctora en Feminismos y Género, y Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Ambas llevan veinte años investigando estos temas, de modo que para ellas no han sido sorprendentes estos hallazgos.

Ha habido una colaboración total por parte de las mujeres y algún palo en las ruedas por parte de instituciones e industria en este viaje. «El proceso de investigación ha sido sencillo, aunque es difícil y complicado porque implica mucho trabajo, pero después es muy significativo, porque desde la industria se siguen sin pronunciar respecto a estos hallazgos, de modo que después del silencio, el silencio sigue manteniéndose», señala Bárbara Tardón.

Considera que la industria «se siente ajena», «mira para otro lado» respecto a lo que este documento revela a las claras. «Esto no les incumbe todavía», analiza Tardón, que pone sus propios titulares a este informe: «La violencia sexual es una forma de violencia naturalizada y estructural dentro de la industria, que enfrentan casi todas las mujeres de este sector y es importante señalar que si normalmente pensamos que son las actrices las que lo sufren, este informe nos dice que son todas las profesionales, desde la técnica hasta la directora hasta la que está en maquillaje, y eso nos habla de la estructuralidad de esta violencia silenciada históricamente».

Es ese en realidad solo un primer titular. Hay más para Tardón: «Todas las mujeres del sector tienen interiorizado que en algún momento de su proyecto profesional y vital van a tener que convivir con alguna forma de violencia sexual», afirma. Es también, a su juicio, subrayable que las mujeres jóvenes son mucho más vulnerables, porque tienen toda la carrera por delante, con lo cual el miedo opera desde otro lugar, aunque tengan mucho mejor identificadas las violencias que mujeres de generaciones anteriores. Otro titular relevante lo aporta Nerea Barjola: «La cultura de la cancelación no existe para los hombres, solo afecta a las mujeres, que tienen que abandonar los espacios y renunciar a los trabajos».

No ve demasiado cambio pese al 'mee too' y al caso Vermut. «En España no ha habido el 'me too' como en otros países, hay un 'me too' más social, pero dentro de la industria audiovisual no, lo que hay es un Carlos Vermut que ha salido en un medio y tres frikis más». Sí hay una conciencia, una percepción de la violencia, una sororidad mayor y una legislación que si se implementara permitiría un cambio estructural de lo que está pasando en el cine. «El problema es que como la industria mira para otro lado, ni se implementa la ley ni está habiendo cambios relevantes», anota Tardón.

Llegados a este punto, la pregunta es ¿cuál es el camino a seguir? «Lo primero que se aplique la ley, que la industria se tome en serio los protocolos de acoso que no solo tienen que activarse cuando se produce una denuncia, tienen que tener un marco más preventivo y de sensibilización y que las instituciones referentes, como el Ministerio de Cultura, la Academia el Cine, tomen medidas serias».

Estamos hablando de la violencia sexual como un riesgo laboral y eso es algo que exige tolerancia cero. «Por ahora la única institución que ha contactado con CIMA es el Ministerio de Trabajo, el 'feed back' es un poquito desolador». Sí se le está dando visibilidad a través de los festivales como el FICX o la Seminci, pero todo es muy tímido. Dicho esto, solo hay una salida: «Hay que poner un puño en la mesa». Más bien dos y con muchos ramificaciones: el estado y la industria, de las productoras a las plataformas. «No podemos seguir haciendo un cine y una televisión donde la violencia sexual sea algo normal en la vida de todas las mujeres». Nerea Barjola apunta en idéntica dirección: «Es fundamental que no reproduzcamos más silencio, necesitamos que haya una implementación real de ese informe».