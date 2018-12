'Campeones' no pasa el corte de Hollywood y se cae de la carrera por el Oscar EUROPA PRESS MADRID. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:33

La película 'Campeones' no ha pasado el corte y no figurará en la terna de nominadas para competir en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa en la 91 edición de los Oscar. La Academia de Cine española eligió la cinta de Javier Fesser para representar a España en los Oscar por delante de 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño, y 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi. Sí han pasado el corte la colombiana 'Birds of Passage' ('Pájaros de verano'), de Cristina Gallego y Ciro Guerra, y la méxicana 'Roma', de Alfonso Cuarón. Completan la lista 'The Guilty' (Dinamarca), 'Never Look Away' (Alemania), 'Shoplifters' (Japón), 'Ayka' (Kazajstán), 'Capernaum' (Líbano), 'Cold War' (Polonia) y 'Burnin' (Corea del Sur).

España continúa con opciones en la gala de los Oscar gracias al documental español 'El silencio de los otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, y el cortometraje 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen. Los candidatos definitivos se darán a conocer el 23 de enero, y el día 24 de febrero se entregarán los Oscar.