El cine español presume de armario Belén Cuesta, de Óscar de la Renta. / EFE Los Goya derrochan en la alfombra roja sevillana glamur, compromiso y buen gusto A. FERNÁNDEZ Domingo, 3 febrero 2019, 01:01

Negro, blanco, escotes pronunciados, espaldas al aire, palabras de honor... De todo hubo en la alfombra roja sevillana de los Goya con el compromiso en contra de la violencia machista sobre los abanicos rojos y con presencia de diseñadores nacionales y de grandes firmas internacionales. También con los hombres saliéndose una vez más de los colores y los diseños tradicionales para arriesgar. La fiesta del cine fue, como es habitual, la gran fiesta de la moda.

Hubo diseños epatantes. Como el de Nieves Álvarez, impresionante como siempre y acaparando flashes con un vestido de alta costura de Eli Saab, inspirado en Gaudí, una auténtica obra de arte. La modelo se decantó por un estampado con presencia de tonos dorados, pero ayer en Sevilla se vio mucho negro. Ese fue el color que eligió Rosalía, con un modelo de Juan Vidal de inspiración japonesa. Silvia Abril, con diseño de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, también se la jugó al negro, como hizo María León, que dejó la falda y se enfundó un mono, algo con lo que se animó igualmente Isabel Coixet, en idéntico tono. Juan Acosta, guapísima con un Dolce & Gabanna que le iba como un guante; Cristina Brondo, de Teresa Helbig, impresionante con transparencias.

En el lado opuesto, el blanco de María Adánez, un diseño en exclusiva para ella de Santos Costura. Con ribetes negros y arriesgando fuerte con la capucha, pero igualmente de blanco, Macarena Gómez, de Teresa Helbig. Su marido, Aldo Comas, uno de los hombres que siempre echa el resto, se vistió a juego con su chica con un diseño de Avellaneda que completó con unos comodísimos y coloridos zapatos diseñados por él mismo.

Blanca era también la capa de Rozalén, con flecos y diseño de Juana Martín para la ocasión. Mientras, la actriz Cristina Castaño se decantó por la misma paleta cromática, pero en un dos piezas de Yolan Cris. Marisa Paredes, sinónimo de elegancia, eligió a Dior para la ocasión.

Ni blanco ni negro, sino en tonos lilas, era el diseño de Silvia Abascal, de Marchesa, con tules vaporosos. Con un dos piezas rojo acudió a la gala Anna Castillo, mientras Leonor Watling se decantó por un azul oscuro de Michael Kors con el hombro al aire.

Ellos arriesgan. Cada vez más y sin miedo. Miguel Ángel Muñoz se animó con un 'total look' de Dolce y Gabanna que no dejó a nadie indiferente. Pero es que en esmoquin y en traje, los tejidos, los colores, los estampados, se dejaron ver y querer. El negro ya no es suficiente para ellos. Y si no que se lo digan a Brays Efe, que si el año pasado ya dio el cante con su traje, este 2019 se enfundó en coloridas rayas sobre fondo negro. Efe acudió junto a Belén Cuesta, con escotazo profundísimo en negro en un impresionante diseño de Óscar de la Renta. También de negro, con flores y volantes por doquier Paz Vega.

Claro que quien siempre marca la tendencia y la diferencia, la más esperada y la última en hacer su paseíllo, es Penélope Cruz, que posó acompañada de Pedro Almodóvar y sin su marido, Javier Bardem. Eligió un diseño gris perla con falda sirena de Chanel.