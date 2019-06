«El cine es un oficio lleno de frustraciones» Eva Llorach, en Gijón, antes de su intervención en la Escuela de Comercio. / FOTOS: CAROLINA SANTOS La ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación 2019 mantuvo en Gijón un encuentro con el público y asistió a la proyección de 'Quién te cantará' Eva Llorach, que aparecerá en la serie 'Élite', explicó ayer los inconvenientes de su profesión IRENE DÍAZ GIJÓN. Viernes, 28 junio 2019, 01:37

Saltó a la fama hace un año con el papel de Violeta en la película 'Quién te cantará', dirigida por Carlos Vermut y gracias a ella fue galardonada con el Goya a Mejor Actriz Revelación. Ayer, en un acto organizado por B the travel brand, los gijoneses tuvieron la oportunidad de conocerla en persona en un encuentro que tuvo lugar en la antigua Escuela de Comercio y en el que la actriz explicó a los asistentes su trayectoria hasta llegar a la fama y los entresijos de su profesión.

Comenzó sus estudios en el grado de Turismo porque «cuando era adolescente, vinieron de la facultad a darnos una charla al instituto. Después me cambié a Psicología. No tenía ni idea de lo que quería hacer», contaba Llorach, que se presentó espléndida y sonriente a su cita con los asturianos. Su inclinación por las artes escénicas llegaría tiempo después. Empezó a trabajar en la empresa de su padre, un trabajo de oficina que no la complacía, y fue en aquel entonces cuando conoció a alguien que «cambiaría su vida por completo»: la pusieron delante de una cámara y descubrió su verdadera pasión. «En ese momento tenía 30 años pero comprendí que mi vida debía dar un giro radical», por lo que se fue a Madrid a estudiar Arte Dramático.

A pesar de todo, según contaba la actriz, «es una carrera muy dura. Este oficio es complicado y lleno de frustraciones, porque te dicen que no muchas veces. A menudo la gente se queda con la parte superficial de la fama como las alfombras rojas, pero es un trabajo duro y es necesario tener mucha estabilidad emocional. Aunque no me guste decirlo, hay que tener un golpe de suerte, ya que tengo compañeros que son muy buenos actuando y sin embargo aún no les ha llegado una oportunidad», explicaba. Llorach también aprovechó la ocasión para mencionar la situación en desventaja de las actrices frente a la de los actores, ya que «hay muy pocos personajes femeninos que sean protagonistas y, llegadas a una edad, nos convertimos en algo que no existe», lamentaba. Respecto a sus premios, explicaba que no siempre tener un galardón te asegura el trabajo, y al fin y al cabo, «lo que buscan los actores es poder vivir de su profesión».

También habló sobre sus próximos proyectos, entre los cuales destacó su papel en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix 'Élite', que se estrenará el próximo mes de septiembre y donde interpretará a la madre de una nueva alumna. Una mujer «rica, hortera, todo lo contrario a mi anterior personaje, Violeta», afirmaba. Un papel que la actriz calificó como «maravilloso, muy diferente a mi interpretación en 'Quién te cantará', ya que el universo cinematográfico de Carlos Vermut supone una mínima gesticulación». También anunció su futura aparición en una serie de la cual no puede desvelar aún los detalles.

Para concluir, la actriz habló sobre los destinos viajeros que marcaron su vida. Uno de ellos fue Nueva York, lugar al que decidió desplazarse cuando acabó el rodaje de la película y en el que visitó un rancho «porque quería cuidar caballos. Allí la naturaleza era apabullante y después de aquel rodaje era lo que necesitaba. Violeta fue un personaje duro que me dejó tocada», concluía la actriz.