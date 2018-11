«En cine y televisión acepto lo que me ofrecen, en teatro tengo una exigencia máxima» Pepón Nieto, en Avilés. / MARIETA El actor estrena este viernes en el Palacio Valdés 'La culpa', una obra de David Mamet Pepón Nieto. Actor DIEGO MEDRANO GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:45

Pepón Nieto (San Pedro de Alcántara, 1967) se encuentra en Avilés con 'La culpa' de David Mamet. Acontecimiento de primera magnitud, primer estreno fuera de los Estados Unidos de una obra que provoca, dilapida convicciones sociales, coge al espectador por el cuello, propone al público reflexión y trepidante acción. Será mañana en el Palacio Valdés, a las 20.15 horas.

-¿Es David Mamet un dramaturgo intelectual?

-Eso es una tontería. Todos los escritores son intelectuales, de una u otra forma. Mamet es el gran autor de teatro del siglo XXI. Ha sabido lo de muy pocos: reflejar la parte oscura que llevamos dentro. Sus personajes vienen definidos por la inteligencia. A Mamet, es obvio, no le interesa lo simple. Habla en presente sobre la manipulación, la parte que escondemos hacia los demás o la que exhibimos, los relatos de poder en la sociedad de masas. No juzga, propone. Y eso es algo muy notorio en escena.

-Agotadas las entradas. ¿El éxito no era siempre sospechoso?

-Conecta muy bien con el público, por eso se vende todo. Mamet es muy universal. Ni sus ópticas ni problemas son coyunturales. Pone un montón de cosas encima de la mesa y deja que el espectador se haga preguntas. El debate íntimo del psicólogo, mi personaje, es si declarar o no a favor del personaje que está tratando. La culpa va muy ligada a la responsabilidad, que es algo que puede llevarse encima como si fuese una pesada losa.

-Sus personajes son comunes, pero al mismo tiempo innovadores.

-Yo creo que a Mamet, más que arquitectura o escenografía teatral, lo que le preocupa es tratar temas. Es un teatro no encasillado en estereotipos ni predecible. Plantea historias cuyo desenlace no sabemos cuál va a ser y siempre vamos tras la acción. El claroscuro es su terreno, no hay certezas. La ambigüedad como mecanismo narrativo sin descanso hasta el último momento.

-¿Sería un autor político?

-En la vida todo es política aunque no se trate de modo explícito. Está en la obra el debate de lo legal, de la verdad, de los juicios abiertos, de la manipulación de los medios de comunicación. La vida pública de mi personaje se hunde al cambiar una palabra que se le atribuye. Hoy todo en internet está colgado al minuto uno de suceder y no siempre se cuenta bien. Al espectador, en las obras de Mamet, se le plantea un puzle que tiene que resolver. El patio de butacas está activo, pendiente de lo que sucede. Cada detalle perfila la cautela de un modo u otro.

-¿Goza España de buen teatro en la actualidad?

-De muy bueno. Los actores tienen un sentido del compromiso jamás visto y hay muchos autores nuevos. En las grandes ciudades no te vas a encontrar un bodrio en los grandes teatros comerciales. El microteatro no da para vivir, muy pocos conseguir hacerlo y el actor tiene que ser camarero o pegar carteles, pero a nivel de conjunto es muy bueno el resultado. El teatro no es barato, una pareja puede pagar sesenta euros, y el público responde. El espectador de cine y televisión se acomoda, no es tan exigente. Y la bajada del IVA ha supuesto un impulso.

-Es usted todoterreno. ¿Qué le pide a una obra teatral a nivel actoral?

-En cine y televisión no escojo. Acepto lo que me ofrecen porque yo también tengo que vivir. La exigencia máxima es el teatro. Pido a una obra que me cuente cosas, que merezca la pena, que sea importante para una sociedad. Que no me lo ponga fácil, porque es la única manera de crecer.

-Usted no es un divo.

-Mi obligación es salir de gira, trabajar todo lo que pueda. Héctor Alterio lo hace con más de ochenta años, es un modelo. Estoy muy ilusionado con Avilés. No apoyo la política de la subvención por la subvención, pero la clave está en que los teatros públicos tengan dinero para progresar y la gente pueda pagar sus entradas.