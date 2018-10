El documental musical contará con su propio espacio en el FICX Iggy Pop, Enrique Morente, Petrucciani y el grupo heavy Anvil centran las propuestas de un nuevo ciclo del Festival de Cine de Gijón M. ROJO GIJÓN. Martes, 23 octubre 2018, 00:19

El Festival de Cine de Gijón, que celebrará su jornada inaugural el próximo 16 de noviembre, sigue adelantando su programación por cuentagotas. En esta ocasión, la organización del certamen avanzaba ayer que contará con un nuevo ciclo dedicado al cine documental musical, que incluirá cuatro proyecciones. El título de esta nueva sección es 'Radio 3 presenta...', porque nace en colaboración con la cadena más innovadora de RNE. De hecho, son cuatro periodistas de la emisora pública los que se han encargado de seleccionar las películas, que serán presentadas además en Gijón por nombres esenciales de Radio 3: Javier Tolentino, cronista cinematográfico y director del programa 'El séptimo vicio'; Benito Pinilla, coordinador de contenidos de ese mismo programa; José Manuel Sebastián, subdirector de 'Los conciertos de Radio 3' e integrante del equipo 'Hoy empieza todo' (con Marta Echevarría), y Carlos Galilea, fundador y director del prestigioso 'Cuando los elefantes sueñan con la música'.

Pero hablemos de títulos y personajes, de cine y nombres de la música. La primera propuesta del ciclo será 'Michel Petrucciani' (Michael Radford, 2011). El músico francés Petrucciani logró, a pesar de la grave enfermedad ósea que sufría, convertirse en un enorme pianista de jazz, e incluso tocar con alguno de sus ídolos. Radford plantea en este documental una historia de superación, la de un pequeño gran hombre que, pareciendo tenerlo todo en contra, logró alcanzar sus metas con creces. La película será presentada por Carlos Galilea.

'Anvil! The story of Anvil' (Sacha Gervasi, 2008) es el título del segundo filme. Cuenta la historia de un grupo de heavy metal fundado en Canadá en 1978. Pese a ser admirados por muchos célebres nombres de la profesión, nunca consiguieron alcanzar un éxito masivo, si bien ello no les ha impedido mantenerse en activo durante todos estos años. El documental, que logró más de veinte premios en festivales internacionales, recupera la historia de tan olvidado grupo y se acerca a la actual cotidianeidad de dos de sus miembros: el guitarrista Steve Lips Kudlow y el batería Robb Reiner. La película será presentada por José Manuel Sebastián.

En 'Gimme danger' (Jim Jarmusch, 2016), el director estadounidense se atreve a contar de una forma diferente la historia de unas de las bandas de rock más sobresalientes de todos los tiempos, The Stooges. Un documental que tardó ocho años en terminarse, desde que en 2008 fuera el propio Iggy Pop el que le propusiese a Jarmush la realización de este filme. «Este documental es la declaración de amor a la disidencia, a no claudicar ante artistas, bandas y discográficas corruptas que manejan la industria dando la espalda a la música y a la libertad», subraya Javier Tolentino, quien será el encargado de presentar esta película.

El último título será 'Omega' (José Sánchez-Montes, Gervasio Iglesias, 2016). La poesía de Lorca, las notas descarnadas de Leonard Cohen, la sangre flamenca y las guitarras eléctricas se combinaron magistralmente en el disco 'Omega', del maestro Enrique Morente y el grupo granadino Lagartija Nick, en 1996, un disco que revolucionaría el flamenco. El homónimo documental narra cómo se parió un álbum que la crítica de cualquier género reconoce como un hito en la música española. Será presentado por Benito Pinilla.