Enfants Terribles mete el mundo en la pantalla El director del FICX, los concejales de Cultura y de Festejos y el asesor de programación del Festival descubren el cartel del ciclo Enfants Terribles, tras pinchar varios globos. / PALOMA UCHA Diferentes talleres y encuentros con autores completan el cartel que ya ha reunido en las salas a más de 200.000 alumnos de Asturias, Galicia, León y Cantabria El FICX programa 14 películas, 11 a competición, para los más jóvenes, con el cine «más estimulante» PACHÉ MERAYO GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:15

El Festival Internacional de cine de Gijón, el FICX, abre cada año una enorme ventana al mundo. Podría decirse que lo llega a meter casi completo en sus muchas pantallas. Lo hace en todas sus secciones, pero singularmente en Enfants Terribles. No ya por el contenido de sus películas, que también, ya que tratan todos los temas que envuelven la vida, sino por el perfil de los espectadores para los que es diseñado: niños y adolescentes. Todos estudiantes y por tanto todos con las capacidades de aprendizaje preparadas al máximo.

Compartimentado en varias franjas de edad, desde los seis a los 16 años, el programa de Enfants, que cuenta con el patrocinio de EL COMERCIO, fue presentado ayer con un peculiar descubrimiento de su cartel de aviso. Los concejales de Cultura, Monserrat López; y de Festejos, Jesús Martínez, y con ellos los responsables del Festival y de todos los departamentos de Divertia, Juventud y Teatro Jovellanos -que han unidos fuerzas en este programa-, pincharon una serie de globos de colores reales, para dejar ver bajo sus restos el trabajo de César Sánchez, que recrea precisamente un racimo de globos a punto de ser quebrados, recordando la clave juvenil e infantil del ciclo. Un ciclo, que con 14vtítulos, 11 de ellos a concurso, reúne algunos de los «más estimulantes del cine actual». Y todo con la voluntad de alimentar la capacidad de reflexión y de crítica, además del conocimiento, en los pequeños espectadores,

De hecho, lo programado ofrece la visión de este y otros mundos, poniendo ante la mirada realidades lejanas, desconocidas muchas veces. Son películas que hablan de salud, de sexo, educación, inclusión social, amor y desamor y que, además, como dice Alejandro Díaz Castaño, director del FICX, «conectan con el espíritu inicial del certamen, uniendo lo más antiguo a lo más joven».

Llega Enfants con producciones alejadas de la hegemonía de Hollywood «para disfrutar en las salas y madurar en las aulas». También para hacer una relación transversal con el resto del Festival, ya que tres de ellas comparten cartel en otras secciones. En Esbilla y Rellumes, dando cuenta con ello, dice Díaz Castaño, de que se mantiene el nivel de todo el certamen .

Francia, Reino Unido, Alemania, Islandia, Estonia y Canadá firman las cintas que se podrán ver en Gijón. Pero no solo para público de aquí. Ya que los estudiantes que se acercan a Enfants proceden de toda Asturias, y también de Galicia, Castilla y León y Cantabria. Más de 200.000 han respondido hasta la fecha a esta llamada, que solo el año pasado convocó en los cines a casi 15.000 alumnos. «Una barrera que este año hay que superar». Y para hacerlo no solo se ha realizado una minuciosa selección, «a medida» de quienes se sentarán en las butacas -con filmes que en algunos casos ya vienen premiados de festivales como Cannes, Berlín, Toronto, Slamdance y Giffoni-, sino también todo un programa de talleres y encuentros con algunos de sus autores. Entre las que está, por cierto, una producción de la mismísima Angelina Jolie, 'The Breadwinner', filmada por la canadiense Nora Twomey, y la última realización de la francesa Claire Simon, 'Premières solitudes', «todo un retrato generacional».

Entre los talleres destaca el de 'Mesa de luz virtual', que permitirá trabajar con una aplicación digital que «transforma la pantalla en un lienzo en blanco para dibujar una escena de una película de animación».