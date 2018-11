El Festival de Cine dice adiós a Animaficx Alejandro Díaz Castaño, matasellando una carta. / CAROLINA SANTOS La sección creada por Nacho Carballo desaparece y se convierte en un sello para todas las películas de animación programadas en el FICX M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:40

Animaficx, la sección que el Festival de Cine de Gijón dedicaba a la animación y que se creó en 2012 tras la llegada de Nacho Carballo a la dirección, desaparece. O más bien se transforma. Ahora todas las películas de animación que se proyecten en el marco del festival llevan ese sello, pero deja de existir la sección como tal. Ya el año pasado desapareció del palmarés, no hubo premio Animaficx como sí sucedió en años anteriores, y este 2018 se despide definitivamente, aunque no se pierda su nombre en el programa general.

Algo parecido sucedió con Géneros Mutantes, que ya el año pasado desapareció como sección y este regresa, pero se convierte en sello con el que marcar esas historias de género en el sentido más amplio y que abarcan fantástico, cine negro, terror, ciencia ficción, bélico, western, etcétera que se incluyen en las diferentes secciones. Esta nueva manera de organizar el FICX responde a la idea de transversalidad con la que trabaja el equipo que dirige Alejandro Díaz Castaño, que busca que distintas maneras de ver y hacer cine puedan formar parte de diferentes secciones.

A pocos días ya de la inauguración del certamen, ayer se hicieron públicos los 17 títulos que definitivamente se inscriben en la sección Esbilla y que abarcan drama, comedia, cine de género o animación. Hay películas hechas en Asturias, en el resto de España, en Francia, Portugal, Estados Unidos, República Dominicana o Brasil, que abordan temáticas eclécticas como la vida familiar, el descubrimiento de la sexualidad, el racismo, la colonización o los desafíos medioambientales de hoy.

Esbilla

Las películas programadas son 'Ce magnifique gâteau!' (Marc James Roels, Emma de Swaef); 'El libro de imágenes' (Jean-Luc Godard); 'Land' (Babak Jalali); 'Mirai, mi hermana pequeña' (Mamoru Hosoda); 'Tempo Comum' (Susana Nobre); 'The Dead and the Others' (Joao Salaviza, Renée Nader Messora); 'The Miseducation of Cameron Post' (Desiree Akhavan). Y junto a estas títulos, las producciones con participación asturiana 'Antes que llegue el ferry'; 'Enterrados (la ópera prima del realizador Luis Trapiello), 'Jesús López Cobos. Música en las manos' (que sigue los ensayos del director con la Joven Orquesta Nacional de España), 'In Memoriam. La derrota conviene olvidarla' (un viaje al pasado industrial Asturias) y 'Spirit of Discovery' (dedicado a la vida y obra del oceanógrafo Walter Munk). Se incluyen también en Esbilla películas de Enfants Terribles, como 'Dilili en París, 'Miriam miente' y 'Sofía'. Junto a esta última, se proyectará el cortometraje 'Amor siempre', de la vasca Maider Fernández Iriarte.