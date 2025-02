El Festival de Cine presume de ecléctico

MIGUEL ROJO GIJÓN. Viernes, 25 de octubre 2019, 00:15 | Actualizado 02:48h. Comenta Compartir

Tras varios sorbos previos, ahora llega un trago largo. Cinco títulos se conocían hasta ayer de la Sección Oficial del Festival de Cine de Gijón: tres que con esto de la transversalidad compiten también en la sección Enfants Terribles, la dedicada a los públicos jóvenes, y dos joyitas que se pusieron de actualidad por ser presentadas, con éxito, en Venecia y Toronto. Las tres primeras son 'Les Perseides', de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró; 'System Crasher', la peli que Alemania propuso para el Oscar a película de lengua extranjera, de Nora Fingscheidt, y 'Las vidas de Marona', una película de animación del francés Anca Damian. La que brilló en Venecia fue 'Blanco en Blanco', donde el chileno Théo Court se llevó el título de mejor director y otro premio de la crítica. Una película que participó en su etapa de proyecto en los FICX Industry Days de 2018 y que cuenta la historia de Pedro, un fotógrafo que llega a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento, para fotografiar el matrimonio del poderoso latifundista, Mr. Porter. La futura esposa, apenas una niña, se convierte en su obsesión. En Toronto recibió aplausos 'Vitalina Varela', del potugués Pedro Costa. En ambos casos, su proyección en Gijón será su estreno en España.

Pues bien, la organización del FICX ofrecía ayer un ecléctico aperitivo de lo que será la Sección Oficial, ocho nuevas películas, una de ellas fuera de concurso, que dejan por ahora en 12 la nómina de filmes que optan a llevarse el premio principal en Gijón. A falta de que se confirmen otros títulos -quizás lo nuevo de Abel Ferrara y Emma Tussel-, queda claro con lo que hay sobre la mesa que el FICX de este año propondrá un ecléctico menú cinematográfico que recorre prácticamente todos los géneros y combina algunos directores ya consagrados con voces nuevas y prometedoras, como es el caso de la asturiana Elisa Cepedal, que con 'El trabajo o a quién le pertenece el mundo' -un documental en el que muestra las últimas movilizaciones en defensa del carbón y el cambio de ciclo que supone el cierre de las minas- sigue la estela de Ramón Lluís Bande, que el año pasado compitió también por Asturias en la Sección Oficial con 'Cantares de una revolución', llevándose finalmente el Premio Especial del Jurado.

Así pues, el FICX combina clásicos modernos, ficción y no ficción, comedia, drama, tragicomedia, autobiografía, cine político y hasta una 'road movie' con 'El viaje de Lillian', de Andreas Horvath, un largo de ficción basado en la historia real de una chica rusa que debe cruzar a pie los Estados Unidos para volver a su país. También se camina en 'Nomad', de Werner Herzog, la única de esta lista que está fuera de competición. El resto de los títulos son 'Sword of trust', de Lynn Shelton, una parábola humorística sobre la América de Trump; 'Babyteeth', de Shannon Murphy, un drama con toques de comedia que narra la llegada a la vida de una adolescente de su primer gran amor; Matthias & Maxime, de Xavier Dolan, una historia también a medio camino entre la comedia y el drama sobre dos jóvenes amigos que descubren su identidad sexual, y 'The Beach Bum', de Harmony Korine, una alocada oda al hedonismo protagonizada por el gran Matthew McConaughey -que solo por su nombre ya suena para mejor actor- y que cuenta con cameos de Zac Efron, Snoop Dogg, Martin Lawrence y Johah Hill, entre otros. Cierra la nómina 'Santiago, Italia', una película de Nanno Moretti en la que cuenta en primera persona, y 45 años después de los hechos, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 por el que el presidente chileno Salvador Allende fue expulsado del poder con el apoyo de los Estados Unidos. El FICX, que se presenta este próximo martes en Madrid, en el Matadero, ya tiene su esqueleto básico, a falta de unos pocos títulos.