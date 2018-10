«En la ficción el salto mortal es mayor que en el documental» Koldo Almandoz. / E. C. El donostiarra presenta mañana en Laboral Cinemateca 'Oreina', un drama de corte naturalista en la periferia de una ciudad del norte Koldo Almandoz Director de cine M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:49

'Oreina' es ficción, pero tiene mucho de verdad. Busca acercar la realidad desde una perspectiva distinta a la del documental. Laboral Cinemateca programa mañana (20 h.) su proyección y un encuentro con su director, el donostiarra Koldo Almandoz. La película llega a Gijón avalada por el premio Irizar al Cine Vasco en la pasada edición del Festival de San Sebastián.

-¿Qué es 'Oreina'?

-Una peli contemporánea, que habla del ahora mismo en la periferia de una ciudad del norte, en este caso en el País Vasco, pero podría ser Cantabria, Asturias, cualquier pueblo en zona de marisma, de ría, donde hace años había una industria formada en las orillas y que con la desindustrializacion ha ido desapareciendo y ha creado estos espacios donde perviven personas que llevan durante generaciones arraigadas a una zona y un modo de vida con gente que ha venido de otros lugares. Habla del encuentro entre unos y otros.

-Se presenta como un «drama intenso y austero».

-No es una comedia, pero es un drama no en el sentido lacrimógeno, sino que es una película realista, de corte muy naturalista, con dos personajes que son hermanos que viven a la orilla del río y un chaval de 20 años que interactúa con ellos. Son reflejo del paso del pasado al presente, y de lo que va a ser a partir de ahora, con gente que como ese chaval viene del Sahara y, por ejemplo, habla euskera. No es un actor profesional quien hace el papel de este chico, su biografía es muy similar a la de su papel en la película.

-¿En lugar de ficción también podría ser un documental?

-En el sentido de buscar la veracidad de las situaciones sí que hemos querido que el espíritu de la película sea ese. En el cine solemos ir a buscar lo extraordinario, lo especial, pero aquí queremos que el público que venga tenga la sensación de que puede ser la vida misma lo que ha visto.

-¿Es más difícil la ficción que el documental?

-No soy un teórico, lo que sí me parece es que muchas veces es necesario ficcionar. Yo vengo del mundo del documental y tengo la sensación de que hay cierto agotamiento de temas. Y al haber tal saturación de proyectos, los vemos casi como ficción. Yo hago el ejercicio contrario. La ficción exige mucho más al creador, el salto mortal es mayor.

-Por lo que dice parece que el documental va a morir de éxito.

-Se hace mucho más documental, pero no hay muchos más mejores.

-¿Y es más divertida la ficción?

-Es un desafío mayor. Hay muchas más cosas que pueden salir mal. Tú has escrito un personaje y cuando le ves hecho carne y hueso todo cambia, hay esa sensación de no controlar, ese elemento más de misterio que se escapa de las manos.

-¿Tiempos difíciles para hacer cine?

-Es difícil. Tengo la suerte de tener una productora que apuesta por el cine que le gusta. Para hacer cine necesitas trabajar con cierta pasión.

-Y talento, que últimamente en Euskadi parece abundar.

-Supongo que sí. No creo en las casualidades, no creo que sea cuestión de ciencia infusa, aquí se ha impulsado mucho el corto y eso se nota. Y salvo dos o tres talentosos, todos aprendemos fracasando.

-¿Las series se comen el cine?

-Yo he visto muchas series y he disfrutado mucho, pero de un par de años a esta parte en el mercado hay demasiado, estoy perdidísimo, tengo la sensación de que he dejado de ver películas interesantes y volviendo a ellas.

-¿Proyectos?

-Estoy reescribiendo una historia con adolescentes, un tema que hace tiempo que me atrae.