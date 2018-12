El FICX crece en público y recaudación tras superar los 53.000 espectadores Más de 88.000 personas participaron en alguna de las actividades del Festival de Cine de Gijón, que obtuvo más de 134.000 euros en taquilla y se ajustó a su presupuesto | Más de 15.400 niños disfrutaron de las sesiones de Enfants Terribles que patrocina EL COMERCIO, lo que sumado a los 17.000 asistentes de la Sección Oficial supone el grueso del programa del festival M. ROJO Gijón Viernes, 7 diciembre 2018, 11:10

La asistencia a todas las actividades del Festival Internacional de Cine de Gijón creció un 7% respecto a la edición anterior, hasta alcanzar un total de 88.867 participantes en las proyecciones y el resto de actividades organizadas por el FICX en 2018. Si nos centramos en lo realmente importante, los datos de asistencia a las salas de proyección del 56 FICX sumaron 875 espectadores/as más que en 2017, hasta alcanzar la cifra de 53.094. En lo referente a la recaudación neta del Festival, aumentó en 4.824,50 euros durante las fechas de la 56ª edición, alcanzando los 134.804 euros, mientras que el año pasado se había quedado por debajo de los 134.000. «Este dato certifica una subida del 4% respecto a la edición pasada, y sitúa a los resultados netos de taquilla del FICX en un máximo histórico en 2018», certifican desde Divertia.

Registraron varios llenos absolutos el Teatro Jovellanos, los Cines Yelmo Ocimax, el CMI Pumarín-Gijón Sur, el Teatro de La Laboral, el Centro de Cultura Antiguo Instituto y también la nueva sede sita en la Escuela de Comercio. Dentro de la Sección Oficial, colgaron el cartel de «no hay billetes» títulos como 'La favorita' (Yorgos Lanthimos), 'La profesora 'Cantares de una revolución' (Ramón Lluís Bande), 'Mug' (Malgorzata Szumowska), 'Zaniki' (Gabriel Velázquez), 'One day' (Zsófia Szilágyi), 'The load' (Ognjen Glavonic) y 'Madeline's Madeline' de (Josephine Decker), aunque también hubo llenos en otras secciones del festival gijonés.

La Sección Oficial de Largometrajes a concurso volvió a convertirse en el apartado con más asistencia del FICX, con más de 17.000 espectadores en todas sus proyecciones. Por su parte, los pases de Enfants Terribles, dedicados a los jóvenes estudiantes que acuden año a año al Festival, alcanzaron este 2018 un total de 15.433 espectadores, lo que supone un incremento del 4,45% respecto a 2017. Numerosos centros de Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia acudieron a las sesiones especialmente programadas para ellos en el Teatro Jovellanos, el Teatro de la Laboral y el CMI Pumarín - Gijón Sur.

La edición de 2018 presentó 180 películas de 49 nacionalidades distintas, siendo España la que más títulos aportó, con 62 (co)producciones de nuestro país sobre un total de 35 nacionalidades europeas que participan en el Programa MEDIA de Europa Creativa, institución de la Unión Europea que ha dado su apoyo al FICX en 2018. Además, la 56 edición contó con una amplia representación latinoamericana, con producciones de Argentina, Brasil, México, Cuba, Chile o República Dominicana.

El FICX contó en su recién terminada edición con 30 estrenos mundiales, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2017; además, 3 obras tuvieron su première internacional y 2 su estreno europeo. Más del 90% de las películas programadas en las secciones del FICX fueron estrenos en España (un 5% de aumento respecto a la edición de 2017). Y el Festival insistió en visibilizar el trabajo de las mujeres cineastas, que rozó nuevamente el 40% en las principales secciones internacionales.

La segunda edición de las Jornadas de Industria, conocidas como los FICX Industry Days, incluyó la participación de instituciones como el ICAA, MEDIA - Europa Creativa, Eurimages, ALMA o la ECAM, entre otras, y contó con un total de 161 acreditados (un 21% de inscripciones más que en 2017) y la participación de 1.117 personas en sus actividades, lo que supone asimismo un incremento de asistencia respecto al pasado año.

En lo tocante a la presencia de programadores de otros festivales, el FICX fue visitado en 2018 por representantes de algunos de los principales certámenes a nivel internacional, como la Quincena de Realizadores de Cannes (Francia), Locarno (Suiza), Rotterdam (Holanda), Karlovy Vary (República Checa), BAFICI (Buenos Aires, Argentina), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), Rio de Janeiro (Brasil), Viennale (Austria), Pingyao (China), Bildrausch FF (Basilea, Suiza), Tampere (Finlandia), Gante (Bélgica), La Roche-sur-Yon (Francia), Frames of Representation (ICA - Londres), o Indie Memphis (EE UU). A nivel nacional, acudieron a Gijón miembros del comité de selección de los festivales de San Sebastián, Sitges, Las Palmas (también MECAS), ZineBi, Abycine, D'A - Barcelona, Atlántida FF, Festival Márgenes, La Casa Encendida, (S8) Mostra de Cinema Periférico, Medina del Campo, Aguilar de Campoo, Play-Doc, Dock of the Bay (San Sebastián), Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), Avilés en Acción, Con Otra Mirada/Oviclip, o la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias (MUSOC), entre muchos otros.

La programación del FICX se exportó este año de nuevo a diferentes lugares tanto dentro como fuera del Principado. Así, una selección de obras presentes en la 56 edición se vio en Oviedo, Avilés (Centro Niemeyer), Langreo, Colunga, Villaviciosa, Siero, Cangas de Onís y Mieres.

Fuera de Asturias, el sello del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón ha estado o estará presente en Porto/Post/Doc (Carta Blanca del FICX en el festival portugués), el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ZineBi (Bilbao), Cineteca Matadero (Madrid), el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI, Galicia), el Institut Valenciá de Cultura (IVAC), la Sala Berlanga de Madrid (Ciclo Especial FICX en colaboración con la Fundación SGAE) o el Festival de Aguilar de Campoo (programa Finnish Shorts), entre otros.

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón también ha estado presente en plataformas de TV y de streaming online autorizado, a través del Ciclo Telecable (selección de 20 películas divididas en tres ciclos en colaboración con el FICX, en el Videoclub de Tedi) y en el canal abierto en FILMIN y dedicado al FICX por segundo año consecutivo, con más de 130 películas divididas en ocho temáticas.

En la 56 edición se acreditaron más de 150 periodistas de medios de comunicación, tanto generalistas como especializados. Cubrieron el certamen medios nacionales como Televisión Española, Radio 3 (con hasta cuatro programas en exclusiva), El Mundo, Fotogramas, Cinemanía, Caimán – Cuadernos de Cine, Rockdelux, Sofilm, Dirigido Por Eldiario.es, Sensacine, Ara, Otros Cines Europa, Radio 4, Radio Marca, El Antepenúltimo Mohicano, Efe o Europa Press, y visitaron el FICX colaboradores de medios internacionales como los estadounidenses The New York Times y Film Comment, la web argentina Otros cines, el prestigioso portal Cineuropa, la revista Cine Polaco o la agencia Pacific Press, entre otros.

Al término de la última edición del Festival, el ICAA - Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, anunció la resolución de las ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en nuestro país. Divertia S.A. fue una de las entidades que más vieron incrementado el apoyo concedido desde el ICAA, con un total de 64.100 euros destinados a la 56 edición del FICX, lo que supone un crecimiento del 18% respecto a la subvención otorgada al Festival en 2017.

La actividades del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón durante todo el año estrenaron un nuevo sello en 2018 con la creación del programa FICXPlus, que también creció tanto en cantidad y variedad de colaboraciones realizadas, como en asistencia. Así, el Ciclo VOS de FICXPlus, que tuvo lugar de nuevo en el CMI de Pumarín - Gijón Sur, experimentó una subida del 25% en su recaudación respecto a 2017, situándose asimismo en máximos históricos.

El detalle por partidas de los resultados económicos del Festival se dará a conocer junto con el resto de áreas de Divertia una vez cerrado el ejercicio económico y auditadas sus cuentas, aunque podemos adelantar que globalmente el FICX 2018 se ha ajustado al presupuesto asignado.

Con este balance, Divertia Gijón S.A. da por cerrada la actividad del FICX 2018, agradeciendo profundamente el apoyo de todas las instituciones, empresas y resto de entidades colaboradoras, el trabajo de todo el equipo, y muy especialmente tanto la fidelidad de sus espectadores como la llegada de nuevos públicos. Desde este momento, el FICX trabaja ya en la edición 57, que tendrá lugar en noviembre de 2019.