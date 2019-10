El FICX dedicará este año una retrospectiva a Axelle Ropert Fotograma de 'Miss and the doctors', de Ropert. / E. C. La abanderada del cine francés contemporáneo, realizadora, actriz y guionista, presentará por primera vez en España tres de sus películas E. C. GIJÓN. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:49

La 57 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón repasará durante el próximo mes de noviembre la obra de la cineasta francesa Axelle Ropert, considerada una de las nuevas voces más destacadas del cine francés contemporáneo. De este modo, explica la organización, «seguirá acercando a los espectadores la obra de autores cuyas obras, hasta el momento, habían permanecido inéditas en las salas comerciales de nuestro país».

Axelle Ropert (París, 1972) comenzó su carrera como crítica de cine en las conocidas revistas 'La lettre de cinéma' y 'Les inrockuptibles', para encauzar su trabajo posteriormente hacia el guion y la actuación. Campos, estos últimos, en los que ha trabajado en varias ocasiones junto a su colaborador habitual y compañero, Serge Bozon, destacando títulos como 'La France' (2007), ganadora del Premio Jean Vigo y participante en la Sección Oficial del FICX 2007.

Realizadores tan relevantes -y viejos conocidos del festival gijonés- como Eugène Green o Paul Vecchiali contaron con ella en 'Le pont des arts' y 'C'est l'amour', consolidando una carrera interpretativa que demuestra la polivalencia de la artista parisina. No obstante, será en el terreno de la dirección donde el festival pondrá el foco. Ropert llegará a Gijón presentando tres largometrajes inéditos en las salas de exhibición españolas: 'The Wolberg Family' (2009); 'Miss and the Doctors' (2013); y 'The Apple of my Eye' (2016).

Los tres largometrajes serán introducidos por la propia directora, que estará presente en Gijón para comentarlos con el público del festival en diferentes encuentros, cuyas fechas y detalles se conocerán pronto.