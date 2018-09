El FICX recupera el apoyo económico de Europa El festival de cine, que se ve prestigiado con esta ayuda, ha sido uno de los pocos seleccionados entre casi 80 aspirantes PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 4 septiembre 2018, 00:47

El Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX, no está precisamente a la vuelta de la esquina -su cita aguarda en noviembre, del 16 al 24-, pero sus contenidos ya empiezan a quedar marcados en el lado de los haberes. La semana pasada EL COMERCIO publicaba la presencia de uno de los nombres más notables de la Sección Oficial, el de Hong Sang-soo, y ahora a esa noticia con doble título (uno en competición, otro fuera de ella) se suma otra que apuntalará el conjunto total. Se trata de la recuperación del apoyo de Europa. Un apoyo, que recibió durante varios años, que quedó perdido en 2013 y que no tiene solo la particularidad de ayudar presupuestariamente, ya que no es solo una ayuda económica, sino también de prestigio. Que la UE incluya al FICX en su programa MEDIA, perteneciente a Europa Creativa, significa que le tiene muy por encima de otros eventos culturales de características similares. De hecho su respaldo es de «los más importantes para certámenes cinematográficos a nivel continental» y lo es porque se sabe que «atienden a principios como la difusión del cine de calidad y el desarrollo de programas que contribuyan a la alfabetización audiovisual». Con la inclusión del festival gijonés en su programa queda explícito un reconocimiento a su «capacidad para convocar a amplias audiencias», pero no solo durante su celebración, «sino a lo largo de las actividades programadas durante todo el año», señalan desde del festival.

Queda pues claro que el apoyo no solo es al conjunto de gastos, sino a la gestión y programación. Así lo entienden en el Festival Internacional de Cine de Gijón que reciben la noticia como «un reconocimiento», que cabe señalar tuvieron en el pasado, concretamente desde el año 1997 a 2013.

También hace especialmente notoria la decisión de la UE el hecho de que el proyecto de Gijón haya sido uno de los treinta europeos aprobados, entre los 77 proyectos presentados. Y no solo eso, puesto que el «FICX ha sido uno de los festivales internacionales con una valoración más alta».

Las ayudas de la EU desaparecieron en 2013, primera edición sin Cienfuegos en la cúpula El certamen, del 16 al 24 de noviembre, ya empieza a hacer cuentas y colocar contenidos

En tal evaluación, la Comisión Europea destaca «la amplia oferta del Festival para los espectadores más jóvenes, a través de la veterana sección Enfants Terribles (que patrocina EL COMERCIO) y los más de 14.000 estudiantes asistentes a sus sesiones», así como la amplitud de su audiencia total, que llevó el año pasado a más de 82.000 asistentes a participar en sus diferentes propuestas.

Además, como queda dicho, la Comisión destaca sus actividades y colaboraciones durante todo el año (FICXPlus), la red profesional establecida con otros eventos internacionales (como Crossroads, la recién anunciada colaboración con el Festival de San Sebastián), su eficiencia al colaborar en la distribución posterior de las películas seleccionadas, «y la experiencia y solidez demostradas por el equipo organizador del Festival y de Divertia S.A.».

A dos meses y medio de que dé comienzo la 56 edición del Festival, lo que está claro es que los prolegómenos se presentan con bastantes atractivos. De momento, el equipo de dirección cree que se mantendrán todas las actividades que han hecho del certamen lo que es y que el presupuesto, a falta de que se cierren cuentas y contenidos volverá a ser de algo más de 850.000 euros