El FICX rendirá homenaje al cine humanista de Tizza Covi y Rainer Frimmel REDACCIÓN GIJÓN. Viernes, 12 octubre 2018, 00:56

El Festival Internacional de Cine de Gijón, FICX, rendirá tributo al cine «tierno y honesto de los directores Tizza Covi y Rainer Frimmel» en su 56ª edición. Ambos cineastas, considerados los herederos del neorrealismo italiano, serán invitados de excepción y protagonizarán una retrospectiva, en la que no faltarán títulos como 'La pivellina', ya galardonada en Gijón con el premio al mejor largometraje y a la mejor actriz, en 2009. También se podrán ver 'The Shine of Day' y 'Babooska'.