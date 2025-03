Festival de Cine de Gijón | Franco Piavoli planea filmar su propio 'Paraíso terrenal'

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 19 de noviembre 2019, 00:25 | Actualizado 03:12h. Comenta Compartir

Está encantado Franco Piavoli en Gijón. Tanto que a sus 86 años había dejado alicaer su deseo de volver a rodar y estos días, observando al público del FICX, vuelve a querer hacerlo. El octogenario director es objeto de una retrospectiva sobre su obra. «Es un gran placer, he estado en muchos países, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, pero aquí han recibido mis películas con mucho calor». Y a raíz de ese interés, nuevas inquietudes: «Estos días pienso que soy un niño y no lo soy, pero sí he recuperado el sueño de hacer una nueva película, el título sería 'El paraíso terrenal'», afirma el director italiano, autor de un cine humanista, poético y muy centrado en la naturaleza. Ya tiene argumento: «Dos jóvenes salen del río desnudos, se tumban en la hierba, hacen el amor...». Y se produce un accidente, se suben a unos riscos y ella se rompe un pie. No desvela nada más.

El FICX le ha permitido mirar atrás en sus orígenes como cineasta, que surgen a orillas de los lagos de Brescia, en Lombardía. De niño disfrutraba viendo películas y de adolescente asió por primera vez una cámara, la de fotos, que pronto se le quedó pequeña y se introdujo en el mundo del súper 8. Una casualidad hizo que sus ganas de contar historias dieran con la herramienta precisa. En una excursión al lago, encontró en el barco una cámara de 8 milímetros, preguntó al capitán si podía quedársela y comenzó a rodar. Primero fueron paisajes, también algún personaje y un buen día dio el salto a las historias guionizadas. Su padre era médico y solía acudir al ambulatorio en el que trabajaba a rodar a los pacientes, le interesaban sus caras, sus preocupaciones. Hasta que con unos amigos reconstruyó una escena, algo tan simple como una chica que se había hecho daño y acudía a que la trataran.

Aquella fue su primera historia. Y ahora que ya tiene en mente la que será la próxima, sigue este octogenario mirando al cine del pasado pero también al del presente. «Tengo que confesar que voy poco al cine, donde vivo ya no hay salas y tengo que desplazarme a 30 o 35 kilómetros o algún cineclub de la zona, así que si no puedo ir recupero películas antiguas en DVD», explica. Pero, sin ir más lejos, en Gijón ha tenido oportunidad de disfrutar con filmes como 'Blanco al blanco', del que elogia su gusto por darle más importancia a la imagen y al sonido que a las palabras. 'Joker' también recibe sus parabienes.

Pero el protagonista es él, más allá de las otras voces que se alzan en este FICX. Y él confiesa que en su trabajo hay una constante que lo une todo: «En mis pelis hay mucho amor a la naturaleza, reflejan un contexto ambiental», afirma. No teme que esa naturaleza que tanto ama se vaya a acabar. Es optimista pese a todo: «La vida es una sucesión de ciclos, se volverá a recupera el respeto por la naturaleza», afirma el italiano, que recibió un premio honorífico en la gala inaugural del festival y a quien se ha dedicado una retrospectiva con ocho títulos: 'Il pianeta azzurro', 'L'orto di Flora', 'Nostros- Il ritorno', 'Emigranti', 'Voci nel tempo', 'Festa', 'Al primo soffio di vento' y 'Evasi'.