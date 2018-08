Hong Sang-soo redobla fidelidad al FICX Hong Sang-soo, sobre una mesa de bar, uno de sus escenarios cinematográficos más recurrentes. / F. D. C. El cineasta coreano participa en la Sección Oficial con sus dos nuevos títulos, algo inédito en Gijón PACHÉ MERAYO GIJÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 00:14

Emparentado cinematográficamente con Eric Rohmer, Hong Sang-soo es dueño de una obra plagada de encrucijadas, bares, alcohol, sexo y retratos de relaciones personales. Con todo, vino por primera vez a Gijón en 2013, año en el que el FICX, el Festival Internacional de Cine, le rindió un tributo retrospectivo mostrando una selección de sus ocho títulos más singulares. En 2015 regresa con su entonces último trabajo, 'Right Now, Wrong Then', colocándose en lo alto del palmarés. Ahora, renueva fidelidades eligiendo nuevamente la ciudad no para presentar una película, sino dos, rodadas durante este mismo año. Ambas ingresarán con él en la Sección Oficial, lo que se convertirá en un hecho inédito, ya que hasta ahora ningún director ha hecho doblete en la columna vertebral del FICX, pero su doble presencia no se traducirá en una doble oportunidad de premio. De hecho, solo uno de los dos largometrajes concursará por entrar en el palmares. Se trata de la película 'Hotel by the River', protagonizada por Ki Joo-bong, galardonado por este papel en el Festival de Locarno. Cuenta en ella el surcoreano, que firma con esta película su título número 25, la historia de un anciano poeta que siente, repentinamente, la cercanía de la muerte, uno de los temas recurrentes de su obra, en la que la mirada no puede ser más personal.

Para el jurado internacional del FICX 2015, Sang-soo «es uno de los realizadores más importantes de la cinematografía contemporánea mundial, por su idea precisa del cine como un arte humanista». Así lo aseguraba su portavoz al premiar en aquella edición 'Right Now, Wrong Then' como la mejor película de todas las presentadas.

Hong Sang-soo Viejo conocido del FICX, este director y guionista, nacido y formado en Corea del Sur, enmarca su éxito fuera del circuito comercial. De hecho es un autor de culto. Ha rodado 25 títulos, en los que hace un duro y muy personal relato de la sociedad. Curiosidad «Hacer palpable la degradación humana» es su objetivo y para lograrlo suele someter a sus actores a los efectos del alcohol antes de emprender el rodaje. Premios A lo largo de su carrera, que comienza en 1996, ha logrado más de 40 premios en festivales internacionales como Cannes (2010, por 'Hahaha'), y Gijón (2015, por 'Right Now, Wrong Then').

La segunda cita que el público gijonés tendrá con el prolífico cineasta es 'Grass', que participará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso y se centra en la descripción de los personajes que acuden a un céntrico café de Seúl. Cabe recordar que las mesas de bar forman parte inexcusable de su iconografía fílmica. Algunas de las grandes secuencias de su obra se han rodado en torno a ellas y ni una sola de sus películas se permite vivir lejos de ese elemento para él absolutamente escénico. En esta vuelve a jugar con ese y otros elementos clásicos, como la combinación aleatoria de diferentes individuos, cuyas relaciones le interesan por encima de todas las cosas.