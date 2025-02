Javier Gutiérrez: «No estamos educados para amar»

Acaba de estrenar serie, 'Reyes de la noche', y gira con 'Principiantes. De qué hablamos cuando hablamos del amor', un montaje basado en relatos de Raymond Carver versionados por Juan Cavestany y bajo la dirección de Andrés Lima. Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) se sube hoy ... a las tablas del Palacio Valdés y mañana a las del Jovellanos junto a Mónica Reguero, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo.

-¿Cada noche en el teatro se es un principiante?

-Pues sí. Cada función es diferente, el escenario y el público lo son y luego está el estado de ánimo con el que cada día te subes a escena. Por eso es tan maravilloso el teatro, porque no depende solo del texto y la dirección, sino también del estado de los actores, del público. Siempre he creído que el público forma parte activa de cualquier espectáculo teatral. No solo es alguien que paga, comenta y se va, está muy presente con la respiración, en cada escena y en todo lo que acontece. Los actores nos retroalimentamos de esos silencios y esa energía del público. De modo que sí, tanto los actores como el público somos principiantes.

-¿Qué echa de menos de cuando era principiante en esto de la escena?

-Había una inseguridad, una incertidumbre, que no es que eche en falta, pero sí es cierto que después de más de 30 años de oficio, el trabajo alimenta al trabajo. Yo soy de esos actores privilegiados que suele trabajar de una forma continuada y había algo poético en esa cosa de vivir en el alambre, es algo por un lado hermoso y por otro cruel. Y sigue existiendo a día de hoy, que suene el teléfono no quiere decir que un buen día no deje de sonar. Siempre digo que si en algún momento no he parado o no he dejado de trabajar es porque en esta profesión nunca sabes cuándo se van a olvidar de ti.

-¿Qué es lo bueno de esos 30 años de oficio? ¿De la veteranía?

-Por muy veterano que seas -y yo no me considero tan veterano, que me queda mucho camino por recorrer-, siempre pienso que hay que comenzar con la misma ilusión, energía y ganas que el primer día, considerándote un inexperto o intentando aprender de aquello que te puede enriquecer. Los actores no solo nos servimos de las experiencias profesionales, también de las vitales. Cuanto mayor te vas haciendo tienes más experiencias y eso te hace mejor actor.

-¿Pero en el amor somos siempre noveles?

-En el amor, como en la vida, todos somos principiantes. Tenemos ese miedo a enamorarnos después de haber naufragado, de haber sucumbido a varios intentos por llegar a esa plenitud en el amor. Y es tan complicado... No estamos educados para amar, no sabemos gestionar bien el amor, nos da mucho miedo cuando llega y arrasa. Queremos certezas, asideros y en muchas ocasiones eso hace que el amor no llegue a buen puerto, no fructifique, tiremos la toalla o decidamos que mejor solos o esperar a la siguiente parada.

-¿Nos educa la función? ¿Nos enseña algo?

-No pretende ser aleccionadora. Está basada en relatos de Raymond Carver y él expone y habla por boca de dos parejas, una más veterana y otra más joven que está en la primavera de ese amor. Y como espectador te das cuenta de que estés comenzando o terminando siempre tenemos los mismos miedos, las mismas inseguridades, que todos somos principiantes llevemos muchos años, pocos o estemos perdidamente enamorados. No trata de dejar moralina, pero sí invita a la reflexión, al debate, a devanarnos los sesos. Yo espero que nos sirva para hacernos pensar acerca de nuestra actitud y posición hacia el amor. Habrá gente que saldrá más enamorada, habrá quien se pregunte cómo puede estarlo... Como te dejes contaminar, te va a activar.

-¿Usted se lleva alguna lección?

-Yo me he hecho mis preguntas. Soy parte activa. Los actores cuando nos enfrentamos a un texto, investigamos, nos documentamos y somos los primeros damnificados del incendio. Es una obra que te coloca como espectador, como ciudadano, en un lugar en algún momento complicado. Te van a asaltar preguntas y cada cual sacará sus conclusiones.

-¿Me está diciendo que alguno saldrá divorciado?

-No sé, pero por lo menos esa noche igual no hay siesta.

-¿Cómo vive lo de girar en pandemia?

-Es una alegría que la cultura sea un lugar seguro. Y el hecho de levantar el telón y tener esa comunión con el público es algo maravilloso. Girar por nuestro país con cualquier espectáculo es algo fantástico y después de la pandemia, una bendición. ¡Necesitamos tanto que nos cuenten historias, vivir experiencias en directo! El agradecimiento tanto de los que nos subimos a escena como de los que están abajo es maravilloso, se ve en los aplausos, que están hechos de otra calidad. Hay un plus de calor, de agradecimiento.

-¿Hay un plus de ganas cuando actúa en Asturias?

-Es muy especial. Mi familia es asturiana por parte de padre y madre, yo nací en Luanco y, aunque me fui a Galicia con meses, siempre que voy a Asturias hay algo especial y siempre me he considerado muy bien tratado.