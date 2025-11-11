De 'Paquita Salas' a 'La Mesías': las obras maestras de Los Javis Javier Calvo y Javier Ambrossi ya no son pareja sentimental, aunque seguirán colaborando en el panorama profesional

P. Álvarez Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

«Paquita tiene una pena» porque sus padres creativos, Javier Calvo (Murcia, 34 años) y Javier Ambrossi (Madrid, 41 años), han roto su relación sentimental iniciada hace trece años. Los creadores de algunas de las mejores obras audiovisuales realizadas en España en los últimos tiempos firman títulos como 'La Llamada' —un Goya y cinco nominaciones—, 'Paquita Salas' o 'La Mesías'. El incontestable éxito de estas y otras producciones hace que sea impensable visualizar sus carreras por separado, pero que nadie se alarme. Aunque ya no sean novios, Los Javis seguirán siendo pareja creativa en los proyectos que ya tienen en marcha y los que están por llegar. Eso es al menos lo que han confirmado fuentes cercanas a ambos al periódico 'El País'.

'La Llamada'

'La Llamada' (2017) fue el primer gran proyecto en la gran pantalla de la pareja. La película protagonizada por Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo es, en realidad, una adaptación del musical teatral homónimo que nació cuatro años antes y que ganó trece premios BroadwayWorld.

'Paquita Salas'

'Paquita Salas' (2016 - 2019) fue la gran revelación para la pareja, que inicialmente pensaba que la serie protagonizada por Brays Efe no iba a gustar al gran público. Pero la creadora de PS Management, fan del Larios Cola y de los torreznos se ganó rápidamente un hueco en el corazón de los espectadores. Tanto es así que hay quien sueña con la posibilidad de volver a ver a la protagonista representando a su 'Maca'. No obstante, hay más posibilidades de ver un 'spin off' de la inolvidable Noemí Argüelles.

'Veneno'

La vida de Cristina Ortiz, 'La Veneno', fue retratada en 2020 en ocho capítulos que arrasaron en Atresplayer y la serie, basada en la obra '¡Digo! Ni puta, ni santa' llegó a estrenarse ese mismo año en Estados Unidos a través de HBO Max. Jedet Sánchez, Daniela Santiago e Isabel Torres interpretaron a 'La Veneno' desde su transición hasta su muerte.

'Cardo'

'Cardo' (2022) es otra muestra de que Los Javis no solo saben hacer humor. La serie, también de Atresplayer, retrata a la generación nacida en la década de los 90 a través de María (Ana Rujas), una joven que ha trabajado en televisión, pero decide abandonar ese mundo para enfrentarse a una retahíla de problemas.

'La Mesías'

'La Mesías' (2023) rompió récords en los Premios Feroz, donde cosechó once nominaciones y ganó seis —entre ellas, mejor serie dramática y mejor guion—. La producción habla sobre un padre religioso y una madre obsesiva a la que Dios, supuestamente, le ha encargado que sus hijas difundan su palabra a través de la música. Es así como nacen las Stella Maris, un grupo surgido en la ficción, pero que traspasó la pantalla. Amaia Romero, Cristina Rueda, Mabel Olea, Valeria Collado, Ania Guijarro y Sara Roch llegaron a sacar un disco con todas las canciones de la serie y a actuar en el festival Primavera Sound con la aparición estelar de Carmen Machi.

'Mariliendre'

'Mariliendre' (2025) es uno de los últimos trabajos de Los Javis, pero con esta serie volvieron a experimentar con la comedia musical, tal y como hicieron en 'La Llamada'.

Temas

Series de Televisión