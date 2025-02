'Joker' y 'Maléfica: Maestra del Mal' otorgan el segundo mejor lunes de la 'Fiesta del Cine'

Que la 'Fiesta del Cine' es un reclamo para llenar las salas de espectadores, con entradas a 2,90 euros, está claro, pero que unas veces funciona mejor que otras, también. Y la cuestión está íntimamente relacionada con la entidad de las películas que durante esos días se proyectan en las salas. Con el 'Joker', de Joaquin Phoenix, y la 'Maléfica: Maestra del Mal', de Angelina Jolie, prácticamente recién estrenadas, estaba cantado que el evento iba a ser de los que hacen historia. Y así ha sido.

El primer día de la 'Fiesta del Cine' se saldó con 547.015 espectadores, según los datos publicados por ComScore Spain. Es, por tanto, el segundo mejor lunes de esta cita llamada a abarrotar las salas de toda España, únicamente por detrás de la edición de otoño de 2016, en la que un lunes acudieron a las salas más de 603.000 espectadores, una gran parte de ellos para ver 'Un monstruo viene a verme'.

La nueva cifra es un 22,7% superior a la que se produjo en la edición de primavera, cuando 445.759 espectadores fueron el 3 de junio a los cines, y un 62,6% mayor que la del primer día de la desastrosa edición de otoño de 2018, un 1 de octubre en el que solo se congregó a un total de 336.296 personas, lo que supone 210.719 menos.

El evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), concluye hoy. Entre las películas que se pueden ver estos días se encuentran 'El silencio de la ciudad blanca', 'El viaje de Marta (Staff only)', 'La trinchera infinita', 'Mientras dure la guerra', 'Adults in the room', 'Downton Abbey', 'Pequeñas mentiras para estar juntos', 'Abominable', 'Ad Astra', 'Día de lluvia en Nueva York', 'Géminis', 'It Capítulo 2', 'Joker', 'Maléfica: Maestra del Mal' o 'La familia Addams', entre otras.