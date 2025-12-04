El «maestro» que inició una «revolución cultural»

Fue su casa durante más de dieciséis años y allí dejó un legado profundo y una huella transformadora. El Festival Internacional de Cine de Gijón ... se despedía ayer de quien fuese su director, José Luis Cienfuegos, con un comunicado en el que lamentaban la pérdida de un «compañero, amigo y maestro», que a su paso por el certamen supo transmitir «que un festival de cine puede ser un motor de vida» y que lideró, durante los años que estuvo al frente del mismo, «una revolución cultural sin precedentes».

Había iniciado su relación con el FICX dentro del departamento de prensa, pero fue a partir de 1995, al asumir la dirección, cuando con esfuerzo y compromiso convirtió esta cita en un «referente internacional del cine independiente», sostienen desde el festival. Bajo su mandato, «dejó atrás las convenciones de los festivales tradicionales, despojándose de cualquier forma de solemnidad para abrazar el riesgo y la vanguardia», trascendiendo el formato clásico para abrazar otras disciplinas e incorporar, por ejemplo, la música en directo y las actividades complementarias, abriendo la programación a todas las formas de creación artística y logrando conectar con otros sectores y con el público más joven.

Cineastas ahora consolidados como Harmony Korine, Lukas Moodysson, Ulrich Seidl, Lisandro Alonso o Pawel Pawlikowski encontraron un hueco en las pantallas de la ciudad gracias al compromiso de Cienfuegos con el audiovisual, pues si algo caracterizó su trayectoria fue una «capacidad innata para detectar el talento antes que nadie», destacan. Él convirtió Gijón «en la puerta de entrada a España para las voces más radicales e indispensables del cine contemporáneo», y con una programación «siempre valiente y heterodoxa», educó la mirada de «toda una generación de espectadores y cineastas».

Ahora, no solo Gijón queda huérfano de su talento, sino que también en su paso por el Festival de Sevilla y la Seminci de Valladolid «lideró una exitosa renovación». Pero «su huella en Asturias es indeleble», y aquí «sitúa su nombre en la historia del FICX al mismo nivel que su creador, Isaac del Rivero», pues fue en esta casa que ahora le recuerda donde «lideró durante 16 años una revolución cultural sin precedentes».

Y desde el mismo sector del cine comprometido y radical, el productor Paco Poch, Premio Gaudí de Honor de la Academia de Cine Catalana y quien fuese además jurado de la Seminci en 2020, quiso compartir también el recuerdo que en él dejó un hombre «tan valiente y entusiasta como analítico y profundo». Impresionado por su figura, apela a aprender de él, a recordar «cómo actuaba, cómo reaccionaba, cómo planificaba. Copiemos su modelo humano, que nos ayudará a mejorar».