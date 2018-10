QUÉ ES DE... «Se liga más poniendo copas en un bar que siendo Mister Universo» Eduardo Castejón, junto a la estatua de Rufo ubicada en el centro de Oviedo. / MARIO ROJAS Eduardo Castejón (Actor)«Cambié el póster de Marta Sánchez que tenía en mi habitación por uno de Rufo», cuenta el protagonista de la película sobre el perro más famoso de Oviedo AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Domingo, 28 octubre 2018, 01:33

«Hola, soy Edu. Feliz Navidad», saluda Eduardo Castejón (Oviedo, 1977), haciendo un remedo de aquel viejo anuncio publicitario, porque este hombre al que muchos confunden con Keanu Reeves supo desde crío que lo suyo era la actuación, estar frente a la cámara y no en el bufete en el que trabajó durante cinco años como abogado siguiendo la tradición familiar, nada más terminar la carrera. Un camino que no ha sido fácil, pero en el que al fin está consiguiendo vivir de la interpretación. Y, de hecho, el actor está a punto de estrenar una serie ('LJ Detective') en plataformas digitales, graba una serie de episodios con el nutricionista Ramón de Cangas «para terminar con todos los mitos que hay sobre la alimentación» y será el protagonista masculino de 'Buscando a Rufo', el largometraje sobre el perro callejero más famoso de Oviedo, que dirigirá Rafael García y en el que tiene como 'partenaire' a Mary Paz Pondal.

-¿Cómo fue lo de embarcarse en este proyecto?

-Pues la verdad es que, en cuanto me lo propusieron, acepté sin leerme el guion. Incluso pensé que me estaban tomando el pelo, porque siempre he sido un enamorado de Rufo. Desde que era un crío.

-Cuénteme eso.

-Resulta que, cuando era pequeño, siempre había querido tener perro, pero, como mis padres no me dejaban, me iba a ver a Rufo siempre que podía y una vez le dije: «Algún día, tú y yo haremos una película juntos. Una película que terminará bien, porque tú no morirás». También me acuerdo de que, cuando vi 'Socios y sabuesos', me cogí una llorera horrible. Y, cuando era un poco mayor, cambié el póster de Marta Sánchez que tenía puesto en mi habitación por uno de Rufo. Y eso que los chicos de mi generación estábamos locos por ella. Era un bombón (Risas).

-¿Cree en el destino?

-Sí. Creo que nada pasa por casualidad. Y esto es una prueba.

-¿Qué papel interpreta en el peli?

-Hago de Andrés, que es el mejor amigo de Rufo, y, a través de él y de Pilar, que es el personaje que interpreta Mary Paz Pondal, se va contando la vida del perro, que, al final, es de lo que se trata. Va a ser una película muy familiar, muy Disney, del estilo de las que se rodaban antes y que ahora ya no se hacen en España.

-Comparte con ella su amor por los animales.

-Sí. Cuando nos conocimos, la primera media hora nos la pasamos enseñándonos fotos de nuestros respectivos perros (Ríe). Ella me enseñaba a los suyos y yo a 'Lucky', mi westy, que es mi gran amor. De eso va esta peli, de transmitir una serie de valores y de tratar a los perros como lo que son: seres con los mismos derechos que nosotros, aunque, por desgracia, la raza humana se cree con el derecho a esclavizar al resto de especies. No me gusta ni lo de mascotas ni lo de animales de compañía. No sé quién se inventó ese nombre, pero es terrible. ¿Y de ella qué voy a decir? Que, además de ser una señora encantadora y muy simpática, es una de las grandes. Quedan Lola Herrera, Concha Velasco, Ana María Vidal, ella y pocas más. Yo crecí con sus películas, así que impresiona rodar con ella.

-También está muy concienciado con la alimentación. ¿Se cuida mucho?

-Sí. No bebo ni fumo, aunque me da muchísima pereza ir al gimnasio.

-No me dirá, como todos los modelos, que en ese cuerpo todo es genética y beber mucha agua.

-No (Risas). Hago pesas, aunque me aburran, y boxeo y llevo toda la vida practicando deportes: baloncesto, fútbol, artes marciales...

-¿Le han acosado alguna vez, como le ocurrió a Pondal?

-No. A mí, afortunadamente, no.

Sin escenas de cama

-Sí le han propuesto muchas escenas de cama.

-Unas cuantas. De hecho, esta va a ser la primera película en la que no tengo una escena de sexo, pero ninguna ha sido complicada. Siempre han sido muy elegantes.

-Tiene medidas de libro y una cara que le llevaron a proclamarse Mister Universo en Lima en 2006.

-Aquello fue por casualidad. Yo estaba trabajando en Benidorm, porque he sido camarero toda mi vida para poder vivir, como el 90% de los actores. Me vieron, me lo propusieron y gané casi todos los concursos a los que me presenté, pero es un mundo que no me interesa nada y en el que, además de un cuerpo, algunos tenemos cabeza, aunque no lo parezca (Risas).

-¿Se liga mucho con un título como ese bajo el brazo?

-No. La verdad es que se liga mucho más poniendo copas en un bar (Ríe).

-Pregunta de concurso de belleza: ¿qué opina de la situación política de España?

-La situación es complicada y hace falta mucho diálogo entre los partidos. Porque, como cada uno de ellos no ceda un poco independientemente de su ideología, no vamos a llegar a ningún lado. Me parece que la actitud que tienen ahora es la del 'y tú mas', que nos perjudica a todos sin excepción. Hace falta que seamos todos menos políticos y más humanos. Y, ojo, que me declaro totalmente apolítico. Yo creo en las personas, no en las ideologías. Las personas perduran, las ideologías cambian. El individuo es inteligente, pero la masa es tonta.

-¿Sueña con convertirse en una estrella de Hollywood?

-Me iré el próximo enero un par de meses, pero, más que nada, por probar, porque a Los Ángeles llegan miles de personas con el mismo sueño. Yo, cuando veo alguna película de Keanu Reeves, pienso: «¿Por qué no estaré yo ahí en lugar de él?» (Ríe).

-¿Algún referente más?

-Me gustan mucho Cary Grant y Christian Bale. Y, de actrices, me encantaría trabajar con Michelle Jenner y Sofía Vergara.