Luces de neón y alto voltaje para el cartel del FICX El diseñador gijonés César Sánchez utilizó la imagen de una torre eléctrica de La Camocha entre la niebla como base para la ilustración MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:14

El mensaje que se quería transmitir era que este años se ofrecerán películas de alto voltaje, así que el Festival Internacional de Cine de Gijón presentó ayer su cartel para la edición número 56, que «establece un paralelismo entre la imagen de una torre de alta tensión y la programación que se ofrecerá al público del FICX en noviembre: secciones electrizantes que servirán de soporte a propuestas heterogéneas e innovadoras ». El encargado de firmar la imagen ha sido, al igual que en los dos últimos años, el diseñador gráfico gijonés César Sánchez, miembro del equipo de comunicación de Divertia. Talento local más que certificado.

Sánchez destacaba ayer la sencillez del proceso de realización del cartel y su génesis y desarrollo como fruto de un trabajo colectivo realizado por el equipo creativo del Festival. «Partimos de la idea de hacer algo con neones y a mí me pareció estupendo, porque siempre he tenido fascinación por la estética del neón y, sobre todo, es algo que me parece de lo más cinematográfico. En concreto, de esa parte oscura y sórdida del cine y, por lo mismo, del ser humano», explicó. Un paseo matinal cerca de la mina de La Camocha dio la clave al diseñador: «Es un paisaje industrial en un estado de abandono que le da una estética post-apocalíptica brutal. Una mañana muy temprano había una niebla muy densa, de estas que se dan a veces en sitios de mucha humedad, y ahí estaba esa torre de alta tensión que había visto miles de veces, apareciendo como un fantasma... No hay nada más cinematográfico que un neón y una niebla densa como una pared». Dicho y hecho. Una imagen de la torre eléctrica, un tratamiento de color, la colocación estratégica de las siglas del FICX y el rótulo obligatorio con las fechas: del 16 al 24 de noviembre. El FICX ya tiene imagen.