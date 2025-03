Festival de Cine de Gijón | Marc Maron: «Los cómicos están abordando en EE UU los temas que no tratan los políticos» El actor presentó junto a la directora Lynn Shelton la película 'Sword of Trust', una delirante y lúcida reflexión sobre la posverdad

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 19 de noviembre 2019, 00:25 | Actualizado 03:13h.

Es escritor, es actor, es cómico. Y es crítico hasta el paroxismo y la extenuación con el país en el que nació hace 56 años. Marc Maron es también el protagonista de 'Sword of Trust', la ácida comedia de Lynn Shelton que compite en la Sección Oficial del FICX. Da caña con mucha coña la cinta y eso mismo hace este actor (también activista a través de su podcast), que seguramente sonará a muchos porque forma parte del reparto de 'Joker'. Está en Gijón y desde la vieja Europa habla Maron de política y de cine, e incluso del cruce de ambos, en este momento tan nebuloso, de mentiras, verdades y posverdades que nos toca vivir y del que precisamente habla la película de Shelton.

«Quería hacer una película culturalmente importante, pero no quería que nadie se cortara las venas», explica la directora, que ejerce también como actriz en una cinta que tiene entre sus virtudes la de ser absolutamente coral. Con esa máxima se metió en ese mundo oscuro de las creencias absurdas que no están en absoluto basadas en hechos reales. Y se fue al Sur, a Alabama, y a la Guerra de Secesión para encontrar su argumento. Es el siguiente: una mujer recibe como única herencia de su abuelo -la casa ya se la ha quedado el banco- una espada que es prueba inequívoca de que ganó el Sur y no el Norte como sostiene la versión oficial. Y a partir de ahí comienza toda una peripecia para encontrarle comprador y un viaje por el inteior de los personajes que han de hacerlo realidad.

Shelton logró pronto que Maron se uniera a su cruzada cómica contra la posverdad, convencido como está de que «las teorías de la conspiración son algo perturbador» pero en absoluto nuevo y de que en el mundo hay muchos estúpidos capaces de creer en ellas y buena parte están en su país. Así que con esos mimbres, de lo que se trataba era de darle humanidad a todos ellos, no de retratar un universo maniqueo, sino hilar una comedia de personajes. «Mucha gente nos ha llegado a preguntar si hay personas que realmente defienden que el Sur ganó la guerra y el hecho de que exista esa duda ya es relevante», anota el actor de Jersey.

Son un buen tándem Shelton y Maron, que han entendido que querían que las historias fueran emergiendo, querían empatizar con esos frikis, a los que Shelton ha querido dar una perspectiva tridimensional: «No me gustan las etiquetas, todos somos capaces de ser tontos, de tener fallas, de caer», anota la directora.

Lo cual no significa, aclara Maron, que creer que la Tierra es plana o que ganó el Sur «no sea el fin del mundo», que ese conspiracionismo desvergonzado no sea «una locura». Una locura en un país de locos con su presidente al frente. Y ahí Maron salta una y otra vez, horrorizado, espantado: «EE UU en general está lleno de idiotas, empezando por su presidente, que es un puro fraude que se mueve solo por sus intereses egoístas». Lo dicho dibuja un país dividido ante un presidente que al mismo tiempo «odiamos y entendemos».

Trump está en la boca de Maron continuamente. La peli, cómica y crítica, deja un rayo de esperanza. La realidad no tanto. ¿Ve usted un final feliz en el horizonte? «No» (léase enérgico, seco, contundente). «El nuestro es un país bastante joven, no sabemos qué pasó, cómo hemos llegado hasta aquí, estamos en una crisis política, social y medioambiental y nadie sabe qué va a pasar, si es que Donald Trump se va a ir porque le echemos a través de un 'impeachment' o votando o si aún así no se va a ir, no quiero ser cínico, pero creo que hay una amenaza sobre la forma de democracia que conocemos. En Europa ustedes tienen una larga historia y ya saben lo que son las dictaduras, Trump es nuestro primer dictador», afirma.

La película tiene una trama muy elaborada y también sus dosis de improvisación. Quizá como la vida misma. Así que habrá que seguir batallando contra la dictadura de los algoritmos y la posverdad. El país de esos imbéciles al que alude Maron es también es el de gentes inteligentes capaces de reírse de todo. Ahí está la esperanza. «Hay tanta información todo el tiempo que es muy difícil discriminar, vivimos en un momento nebuloso, todo está flotando y en lugar de reflexionar sobre quiénes somos y cuáles son nuestro valores, solo reaccionamos. El cine está empezando a abordarlo, pero tengo la impresión de que ahora mismo son los cómicos quienes se están atreviendo a decir la verdad, es triste que sean ellos en lugar de los políticos».