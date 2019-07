Muere el actor Rutger Hauer, el replicante rebelde de 'Blade Runner' El actor, en 2011. / AFP Su monólogo 'Lágrimas en la lluvia' es uno de los momentos más recordados de la icónica cinta estrenada por Ridley Scott en 1982 AGENCIAS MADRID. Jueves, 25 julio 2019, 00:15

Su imagen está en la memoria colectiva de todos los amantes del cine. Y ayer los fans de 'Blade Runner', película de culto donde las haya, estaban de luto universal. El actor holandés Rutger Hauer, célebre por su papel de replicante rebelde en la cinta de Ridley Scott, murió con 75 años el 19 de julio tras una breve enfermedad. Su agente, Steve Kenis, confirmó la noticia a varios medios estadounidenses después de que la familia decidiera no hacer público el fallecimiento hasta celebrar su funeral durante la mañana de ayer en Holanda.

Hauer pasó a la historia del cine por su papel como el replicante rebelde Roy Batty en 'Blade Runner', la cinta de ciencia ficción estrenada en 1982. En el filme, Hauer se enfrentaba al protagonista encarnado por Harrison Ford al ser el líder de una banda carismática pero violenta de replicantes.

Precisamente en esa película de Ridley Scott, el actor pronunció uno de los monólogos más famosos de la historia del cine, conocido como 'Lágrimas en la lluvia'. «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». Muchos cinéfilos lo recitan de memoria y ha sido analizado y estudiado al detalle. Además, cuentan quienes saben que fue el propio actor quien introdujo modificaciones en el guion la noche antes del rodaje.

Ese personaje marcó su carrera, pero hubo muchos más. Más recientemente apareció en un par de películas destacadas de 2005: como el cardenal Roark en 'Sin City', de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, y como el villano corporativo que Bruce Wayne descubre en 'Batman Begins', de Christopher Nolan.

También trabajó con Sylvester Stallone en 'Halcones de la noche' (1981). Tuvo papeles destacados en 'Clave: Omega' (1983), 'Lady Halcón' (1985), 'Carretera al infierno' (1986), 'Buffy, cazavampiros' (1992), 'Confesiones de una mente peligrosa' (2002), 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' (2017) y 'Los hermanos Sisters' (2018).