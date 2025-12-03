El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
José Luis Cienfuegos, en su etapa en el Festival de Cine de Sevilla. Efe

Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos: «Para el cine de autor en España no hay otro nombre que el suyo»

«El FICX no sería hoy lo que es sin su trabajo», afirma Alejandro Díaz Castaño, que le tilda de un referente de las últimas cuatro décadas

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:00

Conmoción total en la cultura asturiana. La noticia del repentino fallecimiento de José Luis Cienfuegos dejó sin palabras a los amantes del cine, empezando ... por Alejandro Díaz Castaño, que creció a su lado en el FICX y luego en el Festival de Cine de Sevilla. Así lo definía: «Un trabajador incansable del cine, una persona que cambió el rumbo de los festivales de cine que dirigió, imprimiéndoles un indudable sello personal y consiguiendo aunar lo autoral con el favor del público. El FICX no sería hoy lo que es sin su trabajo, y yo no habría podido profesionalizar mi relación con el cine si no fuese por la confianza que depositó en mí tanto en nuestra etapa conjunta en Gijón como en nuestra etapa en Sevilla, en las que trabajamos y nos divertimos a partes iguales. Se va un referente total durante las últimas cuatro décadas, que se dice pronto, y nos deja aún más huérfanos en este 2025 de auténtica pesadilla».

